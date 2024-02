Un preot sucevean amenință cu contestații la Patriarhie după ce un post de preot ar fi fost ocupat fără concurs într-o parohie din Rădăuți. El a cerut explicații arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic. ”Sunt un preot din ….. Am pregătirea și experiența necesară de a mă înscrie la concurs pentru postul de preot paroh la Parohia ….., desigur după ce se va elibera acest post. De câteva zile au apărut afișe în tot …. cu slujirea arhierească care va avea loc în data de … prilejuită de instalarea noului preot paroh la Parohia … din această localitate. Din câte știu, acest post nu a fost scos la concurs. Nu a fost publicat pe site-ul arhiepiscopiei ca fiind vacant, gata pentru ocupare.

Hotărârea de Guvern nr. 53/2008, actualizată, cu modificările și completările ulterioare, privind Statutul Bisericii Ortodoxe Române, conține prevederi legale clare, care nu au fost respectate, și anume:

Articolul 123

(3) Numirea și transferarea preoților și a diaconilor la parohii se fac prin concurs, cu excepțiile prevãzute la art. 39, alin. (1), art. 105, alin. (2), art. 124, alin. (4) și art. 125, alin. (3).

Articolul 124

(1) La parohiile din mediul urban (municipii și orașe), preoții se numesc prin concurs, dintre doctorii, absolvenții de masterat și licențiații în teologie. Aceștia sunt datori să aibă minimum 5 ani vechime în cler și să promoveze examenul de selecționare pentru parohiile din mediul urban.

Articolul 52

(1) La parohiile cu mai mulți preoți slujitori, aceștia sunt egali în drepturile și îndatoririle sacramentale, învãțãtorești și pastoral-misionare. Dintre aceștia, celor mai harnici și conștiincioși li se poate încredința, de către chiriarh, oficiul de paroh, pentru intensificarea activității parohiale.

În cazul de față, pe data de …. va avea loc „instalarea” pe postul de preot paroh a pr. … care l-ați „transformat” din …. în … pentru această parohie, fără niciun examen, fără să întrunească nimic din articolele mai sus menționate. A terminat facultatea în anul …, are … ani vechime în … și cam atât. Nu are experiența necesară în administrarea patrimoniului parohiei, e …., are … de ani. La parohia sus menționată sunt multe de administrat. Din birou sau de-acasă nu se poate realiza nimic. Vă rog respectuos, de ce nu s-a organizat examen de concurs pentru acest post, publicându-l și pe site. Știți că acest post este râvnit de mulți preoți, de ani de zile. Așa cum s-au publicat posturile scoase la concurs pentru parohiile din C-lung Moldovenesc, Fălticeni și Gura-Humorului, era corect și legal să se publice și cel din Rădăuți. V-ați gândit măcar o clipă că poate apărea o contestație, două … la Patriarhie?”, a scris preotul.

”Sfinția voastră, părintele în discuție, având în vedere funcția pe care o ocupă, dar și performanțele sale intelectuale, a fost numit prezidial (cred că vă este cunoscut articolul din statut, 105 (2)). Asta nu-l va împiedica să se înscrie la examen atunci când se va organiza un concurs la nivel de eparhie alături de toți preoții care au parohii în orașe ocupate fără concurs. Referitor la lipsa de experiență, îl las pe Sfântul Apostol Pavel să vorbească: „Nimeni să nu disprețuiască tinerețile tale, ci fă-te pildă credincioșilor cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credința, cu curăția.” (Timotei 4, 12). Cât despre contestațiile despre care faceți vorbire, Doamne, ajută!”, a răspuns IPS Calinic.