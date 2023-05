Un șofer băut este vinovat de accidentul produs sîmbătă noapte la Vicovu de Sus soldat cu cinci răniți din are un tânăr de 18 ani dus în comă la spital. Bărbatul de 41 de ani a încercat să facă o depășire însă nu s-a asigurat suficient și a lovit frontal-lateral mașina condusă de o fată de 20 de ani în care se aflau și ceilalți tineri. Vinovatul a fugit de la locul accidentului însă a fost prins ulterior de polițiști. Bărbatul a fost pus sub acuzare pentru vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului.

