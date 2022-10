Marți după amiază membrii echipajului de poliţie rutieră din cadrul Compartimentului Rutier Gura Humorului, în timp ce executau serviciul de patrulare și control al traficului rutier pe D.C. 27, în satul Capu Codrului, comuna Păltinoasa, au oprit pentru verificări ansamblul de vehicule format din autoturismul care avea atașată o remorcă, care se deplasa pe D.C. 27 (deschis circulaţiei rutiere/publice) și la volanul căruia se afla un localnic de 56 ani. Procedându-se la verificarea în baza de date a deținătorilor permiselor de conducere s-a constatat faptul că șoferul are suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice din data de 23.09.2020, fiind cercetat pentru comiterea infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului”, faptă prev. şi ped. de art. 336 alin. 1 din Codul Penal. Cu ocazia examinării vizuale a remorcii nu a fost identificată nicio serie de șasiu/număr de identificare, stabilindu-se faptul că remorca este neînmatriculată. Conducătorul auto, a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ. Cercetările vor fi continuate de lucrătorii Compartimentului Rutier din cadrul Poliţiei Oraşului Gura Humorului, cauza urmând a fi soluţionată procedural.

