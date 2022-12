Un șofer în vârstă de 20 de ani care a consumat metamfetamină a fost prins în trafic în miez de noapte la Rădăuți. Poliția Suceava a transmis că în perioada 30.11. – 04.12.2022 polițiștii au acționat zilnic pe drumurile publice, pentru prevenirea evenimentelor rutiere și identificarea celor care conduc vehicule sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. În cadrul acțiunilor au fost utilizate și aparatele Druger DrugTest 5000 intrate recent în dotarea polițiștilor, fiind efectuate testări pentru identificarea șoferilor care consumă substanțe interzise. În cadrul acțiunilor au fost testați cu aparatele etilotest și drugtest peste 500 de conducători auto și au fost identificați mai mulți șoferi care s-au urcat băuți la volan, în toate cazurile fiind întocmite dosare penale și dispunându-se suspendarea dreptului de a conduce.

De asemenea, polițiștii au identificat și un șofer care a condus autoturismul fiind testat pozitiv cu substanțe psihoactive cu aparatul Druger DrugTest 5000.

Astfel, în noaptea de duminică spre luni, în jurul orei 01:00, fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza municipiului Rădăuți, polițiștii rădăuțeni au procedat la efectuarea semnalului regulamentar de oprire unui autoturism ce se deplasa pe str. Calea Bucovinei. Șoferul s-a conformat semnalului, fiind identificat și legitimat în persoana unui tânăr de 20 ani din com. Horodnic de Sus.

S-a procedat la verificarea conducătorului auto cu privire la consumul de substanțe psihoactive, sens în care i-a fost înmânat șoferului un kit sigiliat de testare, în vederea recoltării salivei, iar cu ajutorul aparatului Druger Drugtest a fost executat testul la ora 01:03, aparatul indicând prezenta activă în organism a substanței MET (methamphetamine).

Șoferul a fost condus la sediul Spitalului Municipal Rădăuți și cu consimțământul său, i-au fost prelevate probe biologice în vederea stabilirii consumului de substanțe psihoactive.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, faptă prev. și ped. de art. 336 alin. (2) din Codul Penal, ce va fi soluționat procedural de lucrătorii din cadrul Poliției Municipiului Rădăuți – Compartimentul Rutier.

Pentru siguranța dumneavoastră și a celorlalți participanți la trafic, polițiștii vă recomandă:

Nu vă urcaţi sub nici o formă la volan, dacă aţi consumat băuturi alcoolice sau substanțe interzise!

Consumul de alcool reprezintă una din cauzele încă frecvente care afectează capacitatea de conducere, deşi exista tendinţa de a se subestima rolul său.

De cele mai multe ori, conducătorii auto aflaţi sub influenţa alcoolului comit frecvente încălcări ale normelor de circulaţie, conduc cu viteză excesivă, se angajează în depăşiri neregulamentare sau execută în mod periculos virajele.

Consumul de băuturi alcoolice reduce viteza de reacţie şi precizia mişcărilor şi poate determina scăderea acuităţii vizuale şi auditive a şoferilor.

Legea pedepseşte conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul după ce şoferul acestuia a consumat băuturi alcoolice sau substanțe interszise, iar concentraţia în sânge depăşeşte limita legală! Astfel, legea prevede o pedeapsă cu închisoare de la 1 la 5 ani pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge. De asemenea, pe timpul cercetării, permisul de conducere este reţinut, fără drept de circulaţie.

Consumul de alcool și drog constituie un factor de mare risc asupra traficului rutier, influenţând în mare măsură producerea accidentelor de circulaţie!

Nu uitați, comportamentul dumneavoastră are urmări directe şi asupra celorlalţi participanţi la trafic!