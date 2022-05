Un sucevean cere ajutorul arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, pentru a scăpa de păcatul malahiei (masturbării). ”Aș dori să vă adresez o întrebare: De ceva timp încerc să scap de un păcat, al malahiei mai exact. Am încercat să scap, dar nu reușesc. Cum aș putea scăpa de acesta? Îmi este greu să recunosc că fac acest lucru, dar măcar trebuie să recunosc această problemă. V-aș fi recunoscător dacă m-ați putea ajuta cu vreun sfat legat de acest subiect”, a scris omul disperat.

”Păcatul acesta ține de demnitatea persoanei și se canonisește cu oprirea de la Sfânta Împărtășanie. Sfântul Apostol Pavel spune că astfel de persoane nu vor fi beneficiarii Împărăției lui Dumnezeu. Așadar, remediul stă în dumneavoastră. Nu-l căutați în altă parte. Dacă aveți vârsta potrivită, este mai bine să vă întemeiați o familie decât să vă încărcați conștiința. Spuneți Nu păcatului și astfel veți putea pune început bun”, i-a răspuns ierarhul.