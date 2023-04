Un autoturism a cazut aseară intr-un canal (betonat) cu apa, de-a lungul raului Suceava, pe raza comunei Bilca, informează ISU Suceava. Soferul, singurul ocupant al masinii, a reusit sa iasa din interior si sa inoate. Colegii de la politie, ajunsi primii la fata locului, l-au ajutat sa ajunga pe malul betonat. Pompierii militari ai Garzii de Interventie Vicovu de Sus s-au deplasat la locul acccidentului cu o autoapeciala pentru descarcerare si o ambulanta SMURD.

Pompierii paramedici SMURD au preluat victima, un tanar de 27 de ani, constient si cooperant. Dupa acordarea primului ajutor medical, barbatul a fost transportat la spital, pentru investigatii suplimentare.

Salvatorii au verificat masina pentru a fi siguri ca nu mai exista nimeni in interior. Impreuna cu autoritatile locale, se cauta o solutie pentru extragerea autoturismului din canal.

