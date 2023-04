Cluj IT continuă să își consolideze prezența geografică la nivel național, prin includerea de noi membri și extinderea lanțului de valoare al industriei, cu actori care pot aduce un plus de valoare și know-how pe zona de inovație.

În acest sens, anunțăm cu bucurie aderarea Universității Politehnica Timișoara la Cluj IT Cluster, instituția academică fiind una dintre cele mai vechi și apreciate din țara noastră. Înființată în anul 1920 prin Decretul Regal nr. 4822, sub numele Școala Politehnică, instituția academică s-a impus în cei peste 100 de ani de existență ca unul dintre marile centre universitare nu doar din țara noastră, ci chiar din această parte a Europei.

“Alăturarea Universității Politehnica Timișoara la ecosistemul de inovare al cărui epicentru este Cluj-Napoca, arată încă odată dimensiunea națională a activității noastre și ne duce cu un pas mai aproape de ceea ce ne-am propus. Viziunea noastră este despre o țară în care lucrurile nu se mai petrec la întâmplare, în care dezvoltarea pe principii sustenabile este susținută prin colaborare și proiecte majore ce adresează nevoile reale ale societății românești, în aliniere cu direcțiile actuale și viitoare europene. Ne dorim ca parteneriatul cu Universitatea Politehnica Timișoara să fie unul de succes și să vedem cât mai curând posibil primele rezultate concrete.” a declarat Andrei Kelemen, CEO Cluj IT Cluster.

Încă de la primele discuții referitoare la aderarea la cel mai vechi și mai titrat cluster IT din România – Cluj IT – reprezentanții Universității Politehnica Timișoara ne-au spus că își doresc un rol activ, fiind convinși că experiența lor în cercetare, dar și corpul profesoral de elită, pot aduce o contribuție importantă pe zona de dezvoltare a industriei IT din țara noastră, odată cu acest parteneriat.

“Am decis să aderăm la Cluj IT pentru că ne interesează să includem Universitatea Politehnica Timișoara în clusterele cu proiecte ambițioase la nivel național, nu doar regional. În plus, suntem tot mai interesați să aducem și alte industrii la Timișoara, cum ar fi cele creative, dincolo de specificul local și să dezvoltăm un pol de antreprenoriat al României bazându-ne pe experiențe de succes“ a declarat Florin Drăgan, Rectorul Universității Politehnica Timișoara.

Cluj IT Cluster susține că, prin astfel de parteneriate, se impune tot mai clar o viziune națională, un proiect de țară care centrează națiunea în jurul inovării, a industriei IT și a performanței, toate ingrediente ale unui viitor sustenabil pentru generațiile următoare. TECH NATION, conceptul creionat de Cluj IT Cluster, poate oferi liniile directoare ale dezvoltării României în jurul unor valori și principii susținute puternic de mediul academic care, împreună cu mediul de afaceri, poate genera soluții ce vor fi puse în practică de companiile aflate în avangarda industriei pe care o reprezentăm.