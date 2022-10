La data de 16 octombrie in jurul orei 00:25, un echipaj de poliție aflându-se în misiune de supraveghere și control a traficului rutier pe raza municipiului Suceava a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism care rula pe strada Nicolae Bălcescu.

Conducătorul autoturismului nu s-a conformat și a mărit viteza de deplasare, motiv pentru care imediat autospeciala de poliție a intrat în urmărirea acestuia cu utilizarea semnalelor acustice și luminoase.

Urmărirea s-a desfășurat pe mai multe străzi din municipiul Suceava, conducatorul auto urmărit săvârșind mai multe abateri la regimul rutier (depășirea regimului legal de viteză, depășiri interzise, circulație pe sensul opus, etc.). Polițiștii s-au aflat în permanență în urmărirea și monitorizarea vehiculului asigurandu-se totodată sa nu fie pusa în pericol siguranta altor persoane sau participanți la trafic.

La identificarea momentului operativ oportun (respectiv ieșirea din municipiul Suceava, pe centura ocolitoare VOP), în condiții de siguranță s-a procedat la blocarea în trafic cu autospeciala de poliție a autoturismului urmărit.

La volanul autoturismului a fost identificată o tânără de 24 de ani din comuna Voitinel. Aceasta deține permis de conducere valabil și a fost testată cu aparatul etilotest rezultatul fiind negativ. În autoturism au mai fost identificați alți 4 pasageri. Pentru abaterile rutiere săvârșite, conducătoarea auto a fost sancționată contravențional cu sancțiuni în valoare de 7.105 lei. Totodată, polițiștii au dispus reținerea permisului de conducere și suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru 570 de zile pentru neoprire la semnalul polițistului rutier, nerespectarea regimului legal de viteză, depășiri interzise, conducere pe sensul opus, conducere agresivă. Polițiștii atrag totodata atenția cu privire la urmările pe care la pot genera astfel de comportamente în trafic, teribilismul la volan și nerespectarea legislației rutiere putând duce la adevărate tragedii.