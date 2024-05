Președintele PNL Suceava și al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a transmis antreprenorilor din județ că autostrăzile care se vor construi în județ „ne vor schimba viața complet”. Gheorghe Flutur a organizat astăzi, de Ziua Europei, o întâlnire cu tinerii în cadrul proiectului pe care l-a lansat în urmă cu o lună „Manifestul lui Flutur pentru tineri VOI – Viziune. Opțiune. Inițiativă”. Afirmația cu privire la autostrăzi a fost făcută după ce un tânăr din Burla l-a întrebat pe Gheorghe Flutur care sunt planurile acestuia pentru a susține tinerii oameni de afaceri, atât a celor din județ, cât și a celor care vor să revină acasă din Diaspora.

Flutur i-a transmis acestuia că nu vrea să vină cu niște răspunsuri clasice. „În primul rând regiunea noastră suferă de așa ceva. Nord- Estul este cu cel mai mic produs intern brut pe cap de locuitor din România și noi suntem obligați să facem ceva pentru că altfel se adâncește decalajul între noi și Ardeal, Ilfov, București și altele. Ca să se întâmple lucrurile astea în mai multe direcții trebuie să acționăm. Să știți că inclusiv noi cei care candidăm și primarii care sunt în funcție sau vor să fie trebuie să ne schimbăm comportamentul față de antreprenori, față de inițiativă. Eu cred foarte mult că în perioada următoare va trebui să stimulăm inclusiv o primărie, un primar care depune proiecte să aibă punctaj în plus și funcție de câte locuri de muncă sau antreprenori are în localitatea lui”, a precizat Flutur. El a dat ca exemplu candidatul PNL din comuna Verești, care i-a transmis că are mai multe idei prin care primăria ar putea să obțină venituri suplimentare. „Am fost la Verești unde am un tânăr Manolache care candidează la primărie. Și el zice așa. Am piatră pe apa Sucevei și piatră pe râul Siret dar o exploatează fel de fel de privați. Dar e a primăriei. Aș vrea să fac o societate să produc piatră concasată pentru autostrada A7 să o vând eu, să câștig bani la primărie. Și din banii ăia să pot să dezvolt alte zone. Tot el a spus că vrea să preiau piața de la Verești să o rentabilizeze și pe urmă să o dea unui privat care să meargă înainte”, a arătat Flutur. El s-a declarat încântat și de faptul că în echipa multor candidați de primari a văzut mulți antreprenori careu au decis să se implice în politică. „Am văzut niște gândiri curajoase am văzut tineri care au intrat în echipe. De exemplu colega mea de la Berchișești, Georgiana Tabarcea, din 14 – 15 consilieri, trei sferturi erau antreprenori, unii veniți din afară. La Marginea, tânărul primar Lazăr când mi-a prezentat 19 consilieri, 17 erau antreprenori. Apoi, avem centura Rădăuțiului. Pe această centură noi, primarii trebuie să facă planuri de urbanism să niște locuri care să fie pentru parcuri industriale”, a declaraty Flutur. El a spus că și birocrația va trebui rezolvată de urgență pentru ca tinerii antreprenori să își poată dezvolta afacerile.

În același timp, Gheorghe Flutur le-a cerut tinerilor să prezinte cât mai multe povești de succes. „haideți să prezentăm povești de succes, să înceapă câțiva dintre voi, antreprenori, să povestească cum se poate. Astea cum nu se poate descurajează. Eu în general nu sunt de acord cu asta. Trebuie să gândim pozitiv. Țin minte că a venit un tânăr din Cajvana venit din Italia și a povestit cum a făcut un service. Și cineva din sală spunea că e greu că e birocrație. Și el a spus: <da ce crezi că în Italia e ușor. Hai să îți arăt eu cât de greu e acolo să deschizi>. Și poveștile astea de succes ar trebui povestite. Poate vă molipsiți unii dintre voi. Gândiți-vă că eu sper că vom deschide punctele de frontieră și vom lucra mai ușor cu Ucraina. Este o piață imensă. Gândiți-vă că de aici până la Iași faci o oră pe autostradă. Pentru că nouă ni se schimbă viața cu aceste autostrăzi. Ne pregătim noi cu ceva pentru asta? Primarul meu de Dolhasca intuiește că se urcă și în 40 de minute poate să vândă gogoși, nu politice, în Iași sau altceva. Cu aceste lucruri vreau să vă provoc”, a transmis Flutur.