Oricine cauta un animator pentru a aduce bucurie la petrecerea unui copil stie ca eroii filmele ajung usor la inima celor mici. La un alt nivel, insa, vedete de la Hollywood le-au urmat exemplul, alegand sa isi foloseasca celebritatea pentru a aduce un strop de magie in viata copiilor bolnavi internati in spitale. Acest articol scoate la lumina actiunile unor actori renumiti din lumea stralucitoare a showbiz-ului, care, chiar daca nu au experienta ca animatori petreceri copii, au ales sa interpreteze personaje celebre pentru a alina suferintele micutilor aflati in suferinta.

Magie pe holurile spitalului: Johnny Depp devine Jack Sparrow

Nu este un secret ca Johnny Depp este cunoscut pentru devotamentul sau fata de personajul Jack Sparrow din seria „Piratii din Caraibe”. Insa, ceea ce poate ca nu stii este ca Depp adesea isi pune palaria piratului si in afara platourilor de filmare pentru a aduce zambete pe chipul copiilor bolnavi. El viziteaza spitale din intreaga lume, de la Londra la Brisbane, jucand rolul personajului iconic pentru a-si surprinde tinerii fani in momente in care au cea mai mare nevoie de un motiv de bucurie.

Super-eroi in veste albastre: Chris Evans si Chris Hemsworth

Imagineaza-ti surpriza unui copil pasionat de super-eroi cand langa patul sau apar Capitanul America si Thor! Chris Evans si Chris Hemsworth au uimit copii din spitalele pentru copii, imbracati in costumele lor din „Avengers”. Antrenandu-i pe cei mici in lupta contra bolii cu scutul si ciocanul lor simbolice, cei doi actori au demonstrat ca nu trebuie sa zbori sau ai super-puteri pentru a fi un erou in viata reala.

Sanatate cu o nota muzicala: Beyonce si Taylor Swift

Beyonce si Taylor Swift au vizitat spitale pentru copii, unde au cantat si au petrecut timp cu micii fani care luptau cu diverse afectiuni. Dincolo de vocea lor care a inveselit coridoarele spitalelor, caldura si afectiunea cu care se au participat la realizarea acestor acte caritabile sunt cele care lasa o impresie de neuitat.

Rasul este cel mai bun medicament: Robin Williams

Desi ne-a parasit, amprenta pe care Robin Williams a lasat-o in lumea actelor de caritate continua sa trezeasca amintiri vibrante. Interpretand personaje extrem de iubite de public, actorul a facut vizite surpriza in spitale, unde se intalnea cu copiii, starnindu-le rasul cu interpretarile sale. Faimos pentru umorul sau contagios si pentru capacitatea de a improviza, Williams a fost un adevarat medicament pentru copii, aducandu-le fericire chiar si in cele mai grele momente.

O vizita regala: Emma Watson

Emma Watson a dovedit ca nu trebuie sa ai puteri magice pentru a aduce bucurie. Cunoscuta pentru rolul ei ca Hermione Granger din seria „Harry Potter”, Watson a vizitat copii in spitale, unde a citit povesti si a impartasit amintiri din filmarile indragitei serii filme. Apropiindu-se de micii ei fani intr-o maniera extrem de placuta, ea a oferit copiilor momente de evadare din realitate si le-a adus aproape magia de care aveau nevoie.

Caracterul se masoara in fapte de bunatate, iar aceste vedete de la Hollywood au decis sa fie eroi in viata reala, daruind momente de bucurie copiilor aflati in suferinta. Ceea ce au facut ei ne inspira sa recunoastem ca, in orice clipa a vietii, fiecare dintre noi poate alege sa fie supereroul cuiva!