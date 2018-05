În această vară în comuna Adâncata vor demara mai multe lucrări de investiţii care depăşesc ca valoare suma de 16 milioane de lei, a anunţat primarul Viorel Cucu. El a subliniat că este vorba de şase investiţii majore din care două finanţate cu bani europeni şi patru cu fonduri guvernamentale prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL). Cu bani de la Uniunea Europeană se va reabilita 5 kilometri de drum şi se va construi un cămin cultural modern în comuna Adâncata. Potrivit primarului, cei 5 kilometri de drum se vor realiza prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Adâncata-Hînţăşti valoarea investiţiei fiind de 6,454 milioane de lei. „Sperăm ca lucrările la drum să înceapă în luna iunie. Aici procedurile sunt cele mai avansate. Avem desemnat constructorul o firmă din Satu Mare şi urmează să încheiem procesul verbal de atribuire a licitaţiei probabil la jumătatea aecstei luni”, a precizat Viorel Cucu. El a adăugat că lucrările la noul cămin cultural, investiţie în valoare de 2,4 milioane de lei, vor începe şi ele undeva la finalul lunii iunie, începutul lunii iulie. Asta în cazul în care nu vor fi contestaţii la licitaţia de atribuire aflată în curs de desfăşurare. Cele patru investiţii cu bani de la bugetul de stat care au fost aprobate la finanţare prin PNDL vizează construirea unui dispendar medical uman în comuna Adâncata în valoare de de 1,4 milioane de lei, construirea unui pod din beton armat în satul Feteşti în valoare de 891.590 de lei, reabilitare, modernizare şi înfiinţare anexă la şcoala cu clasele 1-4 Adâncata în valoare de 960.000 de lei şi construirea unei grădiniţe cu program normal în satul Adîncata, investiţie în valoare de 1,14 milioane de lei. Viorel Cucu a menţionat că Primăria Adâncata a mai depus două proiecte în vederea finanţării. Este vorba de proiectul privind construirea unui cămin cultural în satul Călugăreni în valoare de 2,5 milioane de lei, proiect depus la Compania Naţională de Investiţii şi de proiectul care vizează ridicarea unei săli de sport la şcoala cu clasele 5-8 „Ioan Băncescu” depus la Agenţia de Dezvoltare Nord Est de la Piatra Neamţ. „Comuna Adâncata va fi un şantier în următorii trei ani şi vom ajunge din urmă multe alte comune”, a conchis Viorel Cucu.

