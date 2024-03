Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, a vizitat, în perioada 29 februarie – 4 martie 2024 comunitățile de români din statele Louisiana și Kentucky, în cadrul turneului „50 States, One Community”.

În statul Louisiana, ambasadorul Andrei Muraru a cunoscut o parte dintre membrii comunităților românești stabilite în Baton Rouge, capitala statului, și New Orleans, și a avut o întâlnire cu profesorii și cercetătorii români din cadrul Louisiana State University (LSU) și Southern University and A&M College privind oportunitățile de cercetare în colaborare cu instituții de învățământ românesc și creștere a schimburilor de profesori și studenți. Modalitățile de conectare a României la cercetarea privind combustibilii regenerabili, hidrogenul și tehnologiile de captare, utilizare și stocare a carbonului au făcut obiectul discuțiilor cu reprezentanții Institutului pentru Inovație în Energie din cadrul LSU.

Întrevederea cu Tyler Gray, secretarul pentru resurse naturale, și Will Green, președintele Camerei de Comerț a statului Louisiana, s-a concentrat asupra profilului economic al României și al regiunii noastre, beneficiilor prezenței unui birou de comerț al statului Louisiana în Europa de Est, respectiv asupra proiectelor privind captarea, utilizarea și stocarea carbonului aflate în derulare în statul american.

Discuția cu LaToya Cantrell, primarul New Orleans, a vizat experiența administrației locale americane în crearea de parteneriate durabile și orientate spre proiecte concrete în cadrul programului de înfrățire între orașe, Sister Cities, oportunități de colaborare între instituții culturale din New Orleans și orașe din România, precum și strategia orașului în gestionarea fenomenului drogurilor.

În statul Kentucky, ambasadorul Muraru a avut întâlniri cu membrii comunităților românești din orașele Lexington și Cincinnati, cărora le-a prezentat prioritățile mandatului său în calitate de ambasador al României în SUA, arătând că relațiile bilaterale dintre SUA și țara noastră sunt la cel mai ridicat nivel de dezvoltare din istorie. Ambasadorul Andrei Muraru a făcut o prezentare a situației privind accederea României în Programul Visa Waiver, arătând că, în reușita acestui obiectiv, sprijinul comunităților de români din Statele Unite este foarte important.

Agenda politică a vizitei a cuprins întrevederi cu secretarul de stat Michael G. Adams și cu secretarul Jeff Noel din partea Cabinetului Kentucky pentru Dezvoltare Economică, agenția principală a statului responsabilă de noi investiții și de politica externă a Kentucky. Partea americană a agreat propunerea ambasadorului Muraru de cooperare în domeniile agriculturii și cercetării, discuțiile urmând să continue pentru stabilirea cadrului de cooperare.

Ambasadorul român a avut o întrevedere și cu primarul orașului Lexington, Linda Gorton, ocazie cu care au fost amintite câteva din parteneriatele de succes ale orașului din cadrul programului de înfrățire cu alte orașe, Sister Cities, cât și deschiderea de a prospecta o eventuală colaborare cu un oraș din România.

La Universitatea din Kentucky, Andrei Muraru s-a întâlnit cu directorul Centrului Internațional, Sue Roberts, precum și cu un grup de profesori români. Au fost trecute în revistă unele parteneriate existente între Colegiul de Farmacie și instituții din România. Totodată, a reieșit interesul de a coopera în vederea implementării unor programe de schimb de studenți, profesori dar și un eventual schimb de experiență la nivel de management.

De asemenea, ambasadorul Muraru a vizitat Spitalul universitar de copii din Kentucky și Centrul de tratament al hemofiliei, condus de profesorul și medicul de origine română, Vlad Calin Rădulescu.

Informații de context

Vizita ambasadorului român în statele Louisiana și Kentucky face parte din turneul „50 States, One Community”, pe care acesta îl efectuează în comunitățile românești din Statele Unite. Andrei Muraru și-a propus să viziteze cât mai multe comunități de români din SUA, considerând că este important să le cunoască specificul, dorințele și necesitățile, precum și să exploreze oportunitățile de cooperare, investiții și schimburi culturale la nivel statal.

Până în prezent, de la prezentarea scrisorilor de acreditare președintelui american Joe Biden în luna septembrie 2021, ambasadorul a vizitat o serie de comunități de români din statele Ohio, Illinois, New Jersey, Arizona, Utah, Texas, Minnesota, Michigan, New Mexico, Connecticut, Nevada, Idaho, Georgia, Alabama, Colorado, Nebraska, Pennsylvania, West Virginia, New Hampshire, Mississippi, Tennessee și Oklahoma. Vizitele ambasadorului cuprind atât întâlniri cu comunitățile românești, cu profesori și studenți români din universități americane cât și întrevederi oficiale la cel mai înalt nivel cu autorităţile statelor vizitate.