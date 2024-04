La doar 15 ani, Vladimir Vîrzob a reușit să inventeze o baterie radio-izotopică care ar putea alimenta un cartier rezidențial timp de un secol. „Micul Einstein” este mândria Olteniei, dar și a întregii țări, iar reușita sa a fost apreciată de iluștri cercetători din România. Invenția lui Vladimir are dimensiunea unei doze de suc care ar putea furniza electricitate un timp îndelungat, aducându-și, astfel, propria contribuție la un principiu descoperit de cercetători în secolul trecut, dar care inspiră viitoarea generație. Recent, Vladimir s-a alăturat campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, lansată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

„Bateria nucleară KN-9 reprezintă o sursă continuă de energie pentru o perioadă inteligentă de timp, iar aceasta funcționează după principiul iradierii unui ansamblu de material piezoelectric. Invenția mea se referă la o baterie radio-izotopică ce se bazează pe un principiu ce datează de la mijlocul secolului al XX-lea, respectiv convertirea radiațiilor nucleare în energie electrică, dar aduce o abordare inovativă acestui proces de convertire, o abordare ce nu a fost încă studiată de comunitatea științifică. În urma unor deducții teoretice am dedus faptul că aceasta poate produce până la 12 Megawatt/zi, în condiții ideale. Pentru a efectua aceste determinări teoretice am implementat un software AI Self Learning, care a realizat scenarii ce imit realitatea după modul de funcționare al bateriei”, povestește Vladimir Vîrzob.

​​Invenția a fost premiată la Salonul Internațional de Inventică EUROINVENT de la Iași, primind distincția de excelență în 2023.„Este foarte important să sprijinim ideile tinerilor. Cu speranța că va fi pus în practică și dezvoltată, invenția reprezintă un pas important pentru cercetarea românească”, a declarat Prof. Dr. Cercetător Andrei Victor Sandu .

Vladimir Vîrzob este elev la Colegiul Național „Traian” din Drobeta-Turnu Severin, pasionat de fizică nucleară și chimie. În 2021 el a fost premiat cu argint pentru „CHR – X Nuclear Decontaminating Agent” la Salonul Internațional de Inovații și Invenții de la Varșovia, unde a concurat alături alți 200 de participanți de toate vârstele, din 16 țări.

În 2020, Vladimir Vîrzob a primit medalia de aur la un salon de invenții, pentru un moderator nuclear folosit în decontaminarea suprafețelor radioactive.

În mijlocul provocărilor și oportunităților care definesc prezentul și viitorul României, campania „100 de Tineri pentru Dezvoltarea României” străbate țara cu un scop nobil și ambițios: să identifice, să promoveze și să susțină tinerii talentați și dornici să contribuie la progresul țării. Astfel, a fost descoperit și tânărul Vladimir Vîrzob și invenția sa unică. Această inițiativă extraordinară aduce în prim-plan energia, creativitatea și potențialul extraordinar al generației tinere din România. „100 de Tineri pentru Dezvoltarea României” nu este doar o simplă campanie, ci o mișcare care își propune să schimbe paradigmele și să stimuleze inovația și excelența în toate domeniile.

Campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” a fost lansată în spiritul sărbătoririi unității și identității naționale și își propune să aducă în prim-plan poveștile și realizările celor mai remarcabili copii și tineri din România, care, prin pasiunea, dedicarea și talentul lor, au reușit să se facă remarcați la nivel național și internațional.

Cei 100 de tineri care ne fac mândri că suntem români și care s-au remarcat prin performanțe deosebite vor fi incluși în primul catalog al excelenței românești, care va fi lansat la finalul acestui an