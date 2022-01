Una din echipele sucevene care a reluat pregătirile chiar din debutul acestui an a fost cea de volei masculin. După două turnee, pentru că în Divizia A2 se joacă în sistem turneu, CSM Suceava ocupă locul secund în clasamentul seriei est având două înfrângeri și patru victorii. Eșecurile au fost consemnate în disputele cu Tomis Constanța, cea mai experimentată și valoroasă grupare din serie.

”Jucătorii noștrii au revenit la antrenament chiar de la începutul acestui an pentru că primul turneu oficial va avea loc în perioada 21-23 ianuarie la Râmnicu Sărat. Nu a fost deloc ușor în această perioadă de debut de an pentru că nu am avut tot lotul prezent la sală nici măcar o dată, sportivii noștri acuzând răceli și alte probleme medicale.

Oricum, vom fi pregătiți pentru acest turneu, care sperăm că va avea loc. Avem, din nou, o echipă tânără și competitivă și vrem să jucăm. Tinerii noștri sportivi merită să aibă șansa de a evolua în cât mai multe partide pentru a acumula experiență” a declarat antrenorul echipei de volei masculin CSM Suceava, Tudor Orășanu.

Turneul patru,ultimul din seria est a Diviziei A2 de volei masculin va avea loc la începutul lunii februarie la Suceava.

Clasament seria est

1. Tomis Constanța 6 6 0 18-3 18

2. CSM Suceava 6 4 2 13-9 11

3 .Știința Bacău 6 1 5 7-16 7

4. CSM Râmnicu Sărat 6 1 5 6-16 6