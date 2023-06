Naționala masculină de volei a României a fost învinsă cu scorul de 3-2 de Portugalia în ultimul meci disputat în grupa de la Golden League, însă jocul tricolorilor îmi dă speranțe pentru Europene. Cu acest rezultat, tricolorii au terminat pe locul al treilea în clasament, înaintea Danemarcei, iar la anul vor juca din nou în Golden League.

România a luptat de la egal la egal cu Portugalia în patru din cele cinci seturi ale partidei care a avut loc la Brașov. Doar neatenția a făcut ca tricolorii să nu-și adjudece primul set, pierdut la 27, astfel că meciul se putea încheia liniștit 3-1 pentru ai noștri. Este adevărat, nu cu „dacă” se scrie istoria în sport, însă ceea ce vreau să spun este că jocul tricolorilor a fost în această ediție a Golden League într-o continuă creștere, astfel că eu chiar am o mare încredere în această echipă în perspectiva Campionatului European. Acolo unde Portugalia va fi din nou adversara tricolorilor și unde putem profita de șansa noastră.

Un alt mare câștig, pe lângă găsirea unei formule de joc, o reprezintă atragerea publicului alături de națională.

În ceea ce privește jocul alor noștri, cele mai multe puncte – câte 19 – le-au reușit Bala și suceveanul Rață, acesta din urmă fiind jucătorul numărul 1 al echipei noastre în această campanie din Golden League.

Scor final:

România – Portugalia 2-3 (25-27, 25-22, 16-25, 28-26, 12-15)

Au jucat pentru România: Bala (19), Rață (19), R. Călin (11), Aciobăniței (9), Butnaru (7), Cherbeleață (3), Bălean (2), Cl. Dumitru (2), B. Bartha (1), C. Bartha (-), Diaconescu (libero). Nu au jucat: Peța, Vologa, Kantor (libero). Antrenor: Sergiu Stancu.