Selecționata de volei masculin a României a obținut și ea prima victorie în turneul de calificare EURO Under 20, de la Talinn. România a participat cu reprezentativa sub 18 ani, calificată la categoria ei de vârstă la Campionatul European. Micii ”tricolori” au cedat cu Estonia 0-3, cu Ucraina 0-3, dar au învins naționala Țărilor de Jos în ultimul meci, 3-2.

Echipa antrenată de Răzvan Parpală, Bogdan Nicolae și Adrian Butuc a condus cu 2-1 la seturi, l-a pierdut pe cel de-al patrulea, dar avea să se impună în decisiv, 15-12. Suceveanul Ioan Verciuc a fost cel mai bun jucător al formației României cu 23 de puncte realizate. El a fost urmat de Patrick Verdeș cu 16.

Ioan Verciuc a crescut la LPS Suceava sub comanda antrenorilor Tudor Orășanu și Bogdan Macsim. Sportivul sucevean va participa cu echipa U 18 a României la Campionatul European care va avea loc în luna iulie în Bulgaria.