Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, primarul din Șcheia Vasile Andriciuc și consilierul local liberal Alin Rusu au verificat, astăzi, stadiul lucrărilor la mai multe investiții aflate în derulare în această comună. Gheorghe Flutur a făcut referire în primul rând la proiectul de extindere a rețelelor de apă și canalizare din satele Șcheia și Sf. Ilie, valoarea investiției fiind de 28 de milioane de euro.

„Suntem la Șcheia pe un șantier care are cam 20% stadiul executat pe apă și canalizare pe Programul Operațional de Infrastructură Mare, o investiție de circa 28 de milioane de euro. Șcheia este localitatea care primește cei mai mulți bani din proiectul de 280 de milioane de euro pentru apă canal la nivel de județ. Rezolvăm problema integral pentru localitatea Șcheia, cu peste 2.200 de branșamente și la Sf. Ilie tot pe acest program cu circa 1.100 de familii care vor avea apă și canalizare. Apa vine de la Berchișești, iar canalizarea se duce în stația de la Suceava. În total sunt 45 de kilometri de rețea de apă și 40 de kilometri de rețea de canalizare. Se lucrează destul de bine, iar lucrările completează investiția pe apă și canal de la Mihoveni, unde 900 de familii au primit apă canal pe un program pe PNDL”, a declarat Flutur.

El a adăugat că pe străzile pe care se lucrează pentru rețelele de apă și canalizare va fi implementat un alt proiect pentru asfaltarea lor. „Aici din urmă venim cu programul Anghel Saligny în valoare de circa 3 milioane de euro prin care 13 străzi vor fi asfaltate după ce se termină lucrarea de apă și canalizare. Și tot la Șcheia avem extinderea rețelei de gaze naturale la Sf. Ilie și înființarea unei rețele la Mihoveni, un proiect de circa 19 milioane de lei pe care l-a primit primăria. Deci investiții masive în această perioadă în așa fel încât cine locuiește în Șcheia să aibă confortul pe care l-ar avea în municipiul Suceava. Sunt investiții mari după cum vedeți în centrul localității. Șcheia este o localitate care are în jur de 14.000 de locuitori, una din cele mai mari din județ. Sunt circa 700 de elevi care au nevoie de sală de sport, o investiție la care se lucrează deja. De asemenea și școlile s-au modernizat, la Sf. Ilie s-a finalizat școala și se lucrează la Mihoveni. Deci comuna Șcheia este un șantier întreg în momentul de față. Alături de noi sunt primarul Vasile Andriciuc, consilieri, domnul consilier Alin Rusu, cărora le mulțumesc pentru implicare. Ce aveți nevoie spuneți-ne din timp. Ziua e mare nu ne supărăm dacă lucrați și sâmbăta ca să puteți termina”, a încheiat Gheorghe Flutur.