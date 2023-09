În cadrul conferinței internaționale dedicată digitalizării, „Orizzonti Digitali” (Orizonturi digitale), desfășurată în perioada 14-15 septembrie a.c. la Isola Polvese, regiunea Umbria, de Confindustria Umbria și Umbria Digital Innovation Hub, (organizație promovată de Confindustria Umbria pentru servicii de transformarea digitală), Wallachia eHub a prezentat oferta sa de servicii și exemple de bună practică în fața unei audiențe de două sute de persoane interesate în domeniu. De asemenea, a fost prezentat și proiectul condus de Confindustria Umbria pentru înființarea unui Hub European de Inovare Digitală. Alături de Romania au fost prezenți la dezbateri, managerii de cooperare internațională și reprezentanți ai centrelor europene de inovare digitală din Argentina, Uruguay, Peru, Columbia, Mexic, Finlanda, Portugalia, Lituania, Germania și Polonia. Conferința a reprezentat o oportunitate de a prezenta Centrul European Wallachia eHub , coordonat prin USH Pro Business cu sprijinul a 15 parteneri. Reprezentanți din lumea cercetării, industriei și instituțiilor au discutat despre practica centrelor de inovare digitală.

A impresionat prezența online a profesorului Luciano Floridi, unul dintre cei mai mari gânditori mondiali privind implicațiile tehnologiei informației, în prezent profesor emerit al Universității Yale unde conduce Centrul pentru Etică Digitală. Fost profesor al Universității Oxford, distinsul filozof, recunoscut ca autoritate de prima rang în materie, a explicat cum inteligența artificială schimbă lumea și afacerile, și ce probleme morale sunt legate de apariția impetuoasă a acestei tehnologii.

Conform președintelui Confindustria Umbria, Vincenzo Briziarelli, se vor aloca prin PNRR italian 5 milioane de euro, prin UDD Umbria, pentru a ajuta afacerile și administrația publică să dezvolte inovația digitală. Proiectele vizează experimentarea de tehnologii avansate, introducerea de aplicații de inteligență artificială, securitatea cibernetică, dezvoltare abilități s.a..

„Am avansat în cunoașterea reciprocă a potențialului centrelor de inovare digitală din Europa și alte continente, inițiativa UDD Umbria și Confindustria fiind remarcabile. Vom coopera în viitor pe multiple planuri cu centrele prezente, în vederea creării a unui veritabil coridor internațional digital care să lege aceste centre. Am reținut preocuparea, subliniată de vorbitori de talia lui Luciano Floridi, privind „capcanele” digitalizării necontrolate cu neglijarea aspectelor etice sau de tranziție ecologică și vom prelua acest subiect în dezbaterile noastre. Pentru noi este onorant ca UDD Umbria și Confindustria vor fi prezente la summit-ul nostru de la Sinaia, eveniment ce va avea loc în perioada 16-17 noiembrie a.c., unde invităm pe toți cei interesați să participe. În plus, evenimentul nostru permite și sesiuni de matchmaking pe zona de digitalizare unde se poate intra imediat și gratuit (InnopRo – Innovation Pathways Romania – About the event (EN) (b2match.io)” a declarat conf. dr. Costin Lianu, director general USH Pro Business și coordonator al centrul Wallachia eHub.

Un loc central în dezbateri a fost dedicat inteligenței artificiale, un aspect care nu trebuie omis în activitatea centrelor digitale. „Inteligența artificială digitală în general – a observat Luciano Floridi– transformă radical lumea și modul în care putem fi creativi și productivi. Dar cel mai influent factor nu este profunzimea schimbării, ci viteza și polarizarea acesteia. Primul, îngreunează societatea atât privind adaptarea, cât și adoptarea celor mai eficiente măsuri de gestionare și direcționare a tranziției. Al doilea, creează diviziuni între cei care beneficiază de soluții noi și cei care rămân excluși, sau chiar plătesc costurile. În ambele cazuri, soluția aplicării inteligenței artificiale este mai multă inteligență umană și capacitate de predicție, managerială și inovatoare. Acesta este motivul pentru care viitorul aparține noilor lucrători cu guler verde, care au responsabilitatea de a gestiona și dirija revoluția digitală și IA, ca resurse extraordinare pentru a rezolva problemele globale cu care trebuie să se confrunte, de la creșterea economică la nedreptatea socială și la impactul asupra mediului. Și din acest motiv, lumea corporativă și productivă poate ar trebui să acorde o importanță mai mare nu numai creării de bogăție ci și a unei repartizări a ei pe principii sociale și de sustenabilitate”