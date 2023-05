Câteva zeci de mașini de epocă ale unor colecționari din șapte județe ale țării au fost expuse duminică în centrul Suceava în cadrul ediției de anul acesta a evenimentului „Retro Parada Primăverii”. Vizitatorii au putut să admire autoturisme Dacia 1300, Aro, Trabant, Wartburg, Moskvich, Mercedes, Colvo, Singer, Buick Skoda, VW, Jaguar. Cea mai veche mașină expusă anul acesta a fost un model Morris din anul 1936. La Retro Parada Primăverii au participat autoturisme care au o vechime de minim 30 ani. Organizatorii au acordat și premii speciale din partea sponsorilor evenimentului, GAMAR, SUCT, MATEO RUSTIC CONSTRUCT, KALMAN DISTRIUBUTION.

, 8.0 out of 10 based on 1 rating