Zeci de producători și meșteri din Suceava și Cluj participă la Târgul de Toamnă Produs în Bucovina din centrul Sucevei. Târgul este deschis începând de astăzi pe esplanada centrală a Sucevei și până duminică 15 octombrie Participanții la târg dar și cei de la standurile stațiunilor turistice din județ oferă la vânzare produse tradiționale, produse de carne și lapte, produse de panificație, prăjituri, fructe și legume, tocană de toamnă, zacuscă, murături, miere de albine și produse apicole, dar și must, sucuri și băuturi alcoolice preparate după rețete tradiționale. La standurile producătorilor se pot degusta diverse mâncăruri tradiționale, balmoș și alte produse de stână, dar și preparate la grătar. De precizat că pe lângă meșterii și producătorii din județul Suceava, în cadrul târgului sunt prezenți și mai mulți membrii ai Asociației „Produs de Cluj” cu produse din Ardeal.

, 9.0 out of 10 based on 1 rating