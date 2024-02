Un număr de 60 de străzi din municipiul Suceava sunt pregătite pentru a intra în programul de reparații pentru acest an. Primarul Ion Lungu le-a trecut în revistă în cadrul conferinței de presă săptămânale: Aurora, Castanilor, Celulozei, Cuza Vodă, Fântâna Albă, Gavril Tudoraș, General Iacob Zadik, Aleea Jupiter, Aleea Lelelor, Măgurei, Mărășești, Mitropolit Vladimir Repta, Muncii, Narciselor, Octav Băncilă, Prieteniei, Rarău, Rulmentului, Stejarului, Teilor, Calea Unirii- drumuri laterale și parcările adiacente străzii, Victoriei, Vișinilor, Zorilor, 6 Noiembrie, Păcii, Doamna Maria Voichița, Ștefan Dracinschi, Ștefan Toma, Ion Neculce, Oituz, Miron Costin, Tipografiei, Aleea Venus, Aleea Saturn, Anastasie Crimca, Arcașilor, Aurel Vlaicu, Bradului, Dimitrie Cantemir, Dimitrie Dan, Aleea Dumbrăvii, Dumitru Neculuță, Gării, Bulevardul George Enescu acces la LPS, Grigore Antipa, Iancu Flondor, Ion Creangă, I.G. Sbiera, Jean Bart, Liliacului, Mitocului, Nicolae Labiș, Prunului, Șeptilici, Traian Vuia, Vasile Alecsandri, Veronica Micle, parte din strada Nicoale Bălcescu din fața Casei de Cultură, Șoimului. ”Sunt străzile pe care vrem să le reparăm plus cele 12 străzi de pământ pe care le vom asfalta. Vom avea discuții cu reprezentanții constructorilor SUCT, Autotehnorom și Florconstruct să le punem în vedere ceea ce vrem să facem să-și pregătească instalațiile, utilajele și la momentul potrivit să pornească stațiile de asfalt. Mai facem reparații la rece până atunci”, a spus Ion Lungu.

