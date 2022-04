Adda trece prin una din cele mai grele perioade din viața sa. Artista de 30 de ani a fost diagnosticată, după aproape doi ani de umblat pe la doctori, cu boala Borelia Lyme. Din nefericire, din cauza faptului că a stat fără tratament atât de multă vreme, Adda ar fi putut chiar să moară. Un singur lucru a salvat-o pe solistă, potrivit click.ro.

Invitată la emisiunea ”Neatza cu Răzvan și Dani”, Adda a vorbit despre diagnosticul crunt primit de la medici, dar și despre timpul în care doctorii au crezut că are alte probleme de sănătate. Din cauza faptului că boala nu a fost corect identificată din timp, aceasta a ajuns într-un stadiu destul de avansat. Artista a explicat că singurul lucru care a salvat-o de la moarte a fost decizia ei de a scoate din regimul său anumite alimente și de a lua vitamine și suplimente care să o ajute pentru problemele pe care credea inițial că le are. ”Dacă nu luam acele vitamine și suplimente, dacă nu țineam acel regim, când am scos anumite alimente, nu mai eram acum pe canapea cu tine”, i-a spus ea lui Răzvan Simion, conform sursei citate.

Adda a mai povestit că momentul în care a decis să se testeze pentru Borelia Lyme a fost cel în care i-a amorțit piciorul pe ambreiaj. Nu a fost singurul moment în care a avut acest gen de problemă: când a filmat clipul pentru piesa ”Paranoia”, Adda nu își simțea jumătate de față.

