Numai in decursul acestei primaveri, Amazon a pierdut peste 50 de miliarde de dolari, actiunile marelui retailer scazand drastic cu pana la 4,4% pe zi. Din aceasta pierdere, Amazon a reusit pana in prezent sa recupereze 23 de miliarde de dolari.

Care este cauza pentru care Amazon nu reuseste sa depaseasca aceste granite ale cresterii sale spectaculoase? Va veti mira, insa tocmai politica fiscala impusa de Donald Trump nu lasa Amazonul sa se dezvolte.

Ce dezvaluiri fac jurnalistii Axios?

Jurnalistii cunoscutului site de stiriAxios au spus in nenumarate interviuri cu Trump faptul ca acesta este obsedat de franarea cresterii spectaculoase a retailerului detinut la momentul actual de cel mai bogat om al lumii, Jeff Bezos.

Trump a fost intrigat de faptul ca acesta si-a dublat averea in ultimul an, bazandu-se pe serviciile de curierat postal ale Americii. Trump declara intr-un interviu faptul ca „Amazon se foloseste de serviciile postale americane pe post de baiat de livrari”. Astfel, Trump s-a infuriat si a incercat din adins sa farame cresterea spectaculoasa a magazinului online, prin politici fiscale specifice.

Agentia Reuters reateazaintr-un articol, faptul ca Amazonul a avut si scaderi de 7,4% pe actiuni, ajungandintr-o singura zi la o valoare de piata de 681 miliarde de dolari, cu o pierdere de 53,6 miliarde. Aceasta a fost cea mai mare scadere a Amazonului din 2016 pana in prezent.

Ce face Trump pentru a opri aceasta crestere?

Trump se declara nemultumit de faptul ca Amazon plateste taxe foarte mici sau chiar deloc pentru unele servicii de care beneficiaza. Mai mult, acesta declara ca „Posta Americana va pierde in medie cu 1,5 dolari pentru fiecare colet pe care il livreaza pentru Amazon. Acest lucru inseamna miliarde de dolari”.

In aceste conditii, Trump pregateste o politica de taxare agresiva pentru retailerul american.

Acesta a declarat pe Twitter ca se simte ingrijorat fata de pierderile care ar urma sa le incaseze Serviciul de Posta SUA. El nu poate permite asa ceva, doar pentru dezvoltarea unei companii, asaincat va lua masuri de urgenta.

Reactia Amazon la declaratiile lui Donald Trump!

Jeff Bezos nu pare a fi deloc deranjat de ceea ce presupun declaratiile lui Trump, nefiind extrem de afectat. Din cauza acestor declaratii Amazonul apare din ce in ce mai des in ochii oamenilor din SUA, asaincatscaderile se vor recompensa pe termen lung cu cresteri si mai semnificative.

In orice caz, Amazonul se va alinia politicilor impuse de SUA, intrucat, conform unei declaratii oficiale, acest lucru nu ii va costa decat aproximativ 3 miliarde de dolari in plus. O suma nesemnificativa pentru Amazon si total nejustificata fata de scaderile care deja le-a suferit platoforma. JeffBezosmizeaza in continuare pe crestereavanzarilor si pe achizitii din ce in ce mai importante, care sa propulseze in sus gigantul american.

