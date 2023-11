Câteva zeci de angajați ai Casei de Pensii Suceava au protestat, astăzi, în intervalul orar 10.00-11.00, în fața instituției, însă activitățile cu publicul nu au fost suspendate. Acțiuni similare au avut loc în toată țara și vizează mărirea salariilor. Protestatarii de la Suceava purtau pancarte cu mesaje de genul <Munca să ne fie apreciată!>, <Fără discriminare!> sau <Muncă egală=Salarii egale>. Oamenii susțin că volumul de muncă a crescut foarte mult și cer ca salariile lor să fie aduse la același nivel cu cele ale colegilor din structura centrală. Ei afirmă că veniturile lor nu au mai suferit modificări de aproximativ șapte ani și că protestele se vor încheia doar atunci cînd le vor fi acceptate solicitările privind majorarea salarială.

