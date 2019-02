Deputatul PNL de Suceava, Angelica Fădor, a susținut o declarație politică în care a evidențiat faptul că primele luni ale acestui an au dovedit deja că Guvernul PSD-ALDE este incapabil, pentru al treilea an consecutiv, să producă dezvoltare și bunăstare pentru această țară. Angelica Fădor a amintit că la sfârșitul anului trecut, fără să existe consultare publică reală, fără să existe studii de impact, Guvernul PSD-ALDE a emis Ordonanța 114/2018, așa numită ”Ordonanță a lăcomiei”.

Fădor consideră că măsura luată de Guvern a generat multe discuții în sistemul bancar, în zona furnizorilor de energie, dar mai puțin în ceea ce privește situația administrațiilor publice locale, care se văd acum în postura de a renunța la proiecte cu fonduri europene sau fonduri naționale pentru că, prin această ordonanță a crescut cu 57 la sută manopera pentru lucrările de construcții, iar sumele de plată în plus nu sunt eligibile în cadrul acestor finanțări. „L-am ascultat la Ora Guvernului pe ministrul Finanțelor publice, Eugen Orlando Teodorovici, care susținea că prin OUG 114/2018 sunt susținute autoritățile locale, ceea ce mă face să cred că responsabilul pentru acest portofoliu ori încearcă să ne prostească în față, ori habar nu are despre realitatea din țară”, a spus deputatul PNL de Suceava. Angelica Fădor a subliniat că „Ordonanța lăcomiei” este cea care va afecta în acest an foarte grav toate investițiile publice din țară.

Angelica Fădor: Guvernul PSD-ALDE dovedește că singurul scop pe care îl are este menținerea țării în sărăcie și subdezvoltare

Ea a arătat că dacă Guvernul PSD-ALDE a dovedit că este incapabil să facă investiții în dezvoltare, acum, prin această ordonanță, guvernarea PSD-ALDE pune frână și investițiilor demarate de administrațiile publice locale.

„Deja foarte mulți primari au anunțat că renunță la o serie de proiecte pentru care au semnat contracte de finanțare pentru că vor trebui să suporte, din bugetul și așa ciunțit de Guvernul PSD-ALDE, cheltuielile suplimentare pentru a respecta măsurile din OUG 114. Proiecte de construcții și modernizări de școli și grădinițe, proiecte de apă și canalizare, proiecte pentru modernizarea drumurilor comunale vor fi abandonate pentru că Guvernul se face că dă cu o mână, dar, în realitate, ia de la autoritățile locale cu două mâini.

Un singur exemplu edificator este cel al Consiliului Județean Suceava, care va plăti suplimentar, din fonduri bugetare proprii, încă trei milioane de lei, pentru patru proiecte PNDL de modernizare a drumurilor județene deja contractate, doar pentru că a apărut „Ordonanța lăcomiei Guvernului”.

Unde e susținerea de care vorbea Eugen Orlando Teodorovici? În creșterea costurilor proiectelor pentru investiții de dezvoltare?

Într-o țară care are nevoie urgentă de proiecte de investiții, Guvernul îi taxează pe cei care doresc să construiască pentru comunitățile lor.

Într-o țară în care absorbția fondurilor europene este aproape de zero, Guvernul crește costurile pentru ca accesul la fondurile europene să fie și mai dificil”, a mai spus deputatul PNL de Suceava.

Angelica Fădor a precizat că actuala guvernare PSD-ALDE dovedește că singurul scop pe care îl are este menținerea țării în sărăcie și subdezvoltare. Fădor a mai precizat că niciunul din „marile proiecte” anunțate și chiar prevăzute în Programul de guvernare nu a fost realizat și nici măcar început, iar acum, prin măsurile luate, sunt împiedicate și autoritățile locale să deruleze proiecte de dezvoltare.