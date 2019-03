Deputatul PNL de Suceava, Angelica Fădor, consideră că protestul omului de afaceri sucevean Ștefan Mandachi, cel care a a construit singur un metru de autostradă, arată că sucevenii nu mai suportă nici o zi un Guvern care îi desconsideră. Angelica Fădor a susținut o declarație politică în plenul Camerei Deputaților în care le-a transmis colegilor că vine cu o veste bună, și anume că în județul Suceava a fost construit primul metru de autostradă. „Din păcate, acest prim metru de autostradă a fost făcut împotriva voinței Guvernului PSD-ALDE, care nu a reușit să construiască un centimetru de autostradă în Moldova. Primul metru de autostradă a fost făcut în șapte ore de un antreprenor, împreună cu o echipă de 17 lucrători în construcții, pentru că a dorit să arate că și în România se pot face autostrăzi, dacă există voință. Acest protest arată că sucevenii, că moldovenii nu mai suportă nicio zi un guvern care să îi desconsidere și care încearcă să îi țină în continuare în sărăcie, în subdezvoltare”, a declarat deputatul liberal. Ea a precizat că a constatat că președintele PSD, Liviu Dragnea, a găsit și cauza lipsei drumurilor moderne: creșterea economică a fost prea mare și nu a ținut ritmul cu ineficiența Guvernului PSD.

Angelica Fădor a precizat că de fapt, Liviu Dragnea a spus „cu gura lui” că Guvernul pe care îl conduce din umbră este incapabil, iar mediul privat, cel care generează creșterea economică, face performanță cu toate piedicile pe care guvernul le pune.

„Ceea ce trebuie să vedem cu toții este că exact un antreprenor, cel care generează această creșterea economică pe care guvernul PSD nu o poate gestiona, a găsit și fondurile și timpul necesar pentru a construi primul metru de autostradă în Moldova. Situația în care se află regiunea de nord-est, județul Suceava în particular, în ceea ce privește infrastructura de transport, nu este doar jalnică și împotriva dezvoltării, ci poate reprezenta un factor care să afecteze pe o perioadă lungă o mare parte din țară”, a declarat deputatul PNL, care a adăugat că „în județul Suceava Guvernul PSD nu a reușit în trei ani să finalizeze 13 la sută din lucrările la șoseaua de centură a Sucevei, de trei ani de zile nu a reușit să finanțeze lucrările de modernizare a Drumului Național 18 care trebuiau finalizate cu doi ani în urmă. Nu mai spun că pe toate drumurile naționale situația este gravă și că măsurile de siguranță a circulației sunt minime. Singurele care se dezvoltă sunt aeroporturile pentru că sunt coordonate de administrațiile județene. Dacă rămâneau în subordinea Ministerului Transporturilor, aeroporturile din această zonă ar fi fost și ele la pământ”. Angelica Fădor a subliniat că actuala guvernarea PSD-ALDE ajunge la finalul exercițiului financiar 2014-2020 fără să atragă niciun euro din proiecte cu fonduri europene pentru autostrăzile din zona Moldovei.

Ea a spus că anul viitor, potrivit Masterplanului general de transport, ar fi trebuit dat în folosință tronsonul de autostradă Ungheni-Iași-Tg.Neamț și să înceapă lucrările pentru drumul expres Siret-Suceava-Pașcani și finalizat studiul de fezabilitate pentru Autostrada Suceava-Satu Mare. „Cu toate acestea, ministrul Transporturilor anunță că începe drumul expres Piatra Neamț-Bacău, pentru că a fost plasat în funcție de liderul PSD Neamț. Într-o țară în care se fac investiții virtuale pentru prietenii politici, iar cele care ar trebui realizate în baza studiilor reale sunt blocate, nu se va putea realiza niciun proiect, ceea ce îmi întărește convingerea că Guvernul PSD-ALDE are un singur scop: menținerea țării în sărăcie și subdezvoltare”, a mai declarat Angelica Fădor.

