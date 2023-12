Dorneanca Costiuc Claudia pregătită de Cristian Prâsneac va lua startul duminică, la Campionatul European de cros (Under 20, Under 23, seniori, masculin și feminin), competiție care se desfășoara în Belgia, la Bruxelles și care adună la start 540 de atleți din 38 de țări.

Din delegația “tricoloră”, compusă din 11 sportivi, face parte Costiuc Claudia legitimata la CSM Dorna Vatra-Dornei. Alături de ea in echipa României se află Mihaela Maria Blaga (CSA “Mica Romă”/ CS Universitar Alba Iulia), Alexandra Maria Hudea,( CSȘ Mediaș/ “Mica Romă” Blaj), Iulia Mărginean (CS Politenica Timișoara) și Diana Verdeș (LPS Oradea/ CSO Slănic), care vor alcătui echipa României la Under 20. Este prima participare la acest nivel pentru atleta în vârstă de 18 ani. Claudia participa in premieră la un Campionat European de cros Under 20. Traseul va măsura 5 kilometri, în “Laeken Park”, startul dându-se duminică, 10 decembrie, la ora 13.25 (ora României).

Prâsneac Cristian antrenor la CSM Dorna Vatra-Dornei a declarat: ”Va fi prima cursă în care Mihaela Blaga va concura la European. Avem un moral bun la acest Campionat European. Moralul vine din partea Primarului Ilie Boncheș care acum citeva zile a promis că până la Sărbatorile de Crăciun vă acorda premiile pentru anul competițional 2023. Despre competiție vreau să spun că dupa calificarea in echipa României criteriul de selecție a fost la Campionatul Național de cros de la Poiana Stampei. Am lucrat mult volum in kilometri și eu cred că aceasta perioada de pregătire o să o ajute pe Claudia la cea mai grea și valoroasa competiție la care va participa Campionatul Mondial U 20 Lima /Peru”.