Vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barbă a participat alături de omologul său Vasile Tofan și de Irina Vasilciuc, administratorul public al județului Suceava, la manifestările organizate de Primăria Suceava pentru marcarea a 635 de ani de la atestarea documentară a Sucevei.

”Trebuie să depunem toate eforturile pentru dezvoltarea acestui oraș, a acestei zone, a acestei regiuni cu o istorie atât de bogată. Spitalul Județean de Urgențǎ „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Universitatea „Ștefan cel Mare” sau Teatrul Municipal „Matei Vișniec” sunt doar câteva dintre instituțiile care au progresat în ultimii ani în această fostă capitală a Moldovei, ajungând să aibă o anvergură cel puțin regională. Este responsabilitatea noastră să continuăm această dezvoltare a municipiului și a județului, care ar putea redeveni la un moment dat o capitală regională. Cu ocazia acestei manifestări, am depus în numele CJ Suceava o jerbă de flori la bustul lui Petru Mușat, din vecinătatea Palatului Administrativ. Reamintesc faptul că în bugetul pentru anul acesta, CJ Suceava a inclus fonduri necesare reabilitării unor ansambluri ale cetății, dar și promovării acestui pilon al strategiei turistice a județului”, a declarat Barbă.