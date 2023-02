Ce seară istorică! Vedetele au defilat, duminică noapte, în rochii excentrice și opulente, la cea de-a 65-a ediție a premiilor Grammy, care a avut loc la Crypto.com Arena din Los Angeles. Click! îți arată care au fost cele mai frumoase ținute purtate de divele de peste Ocean.

Beyoncé (41 de ani) a devenit cel mai premiat artist din istoria Grammy. Ea a primit patru premii duminică și a ajuns să aibă 32 de trofee în total. Se pare că n-are de gând să se oprească aici și vrea să își păstreze recordul istoric. Cântăreața, care are o avere de 500 de milioane de dolari, a uimit și cu ținuta ei. Diva a purtat o rochie Gucci, în culorile argintiu și auriu, care i-a evidențiat formele și decolteul generos.

Bebe Rexha (33 de ani) a fost și ea o apariție senzațională pe covorul roșu. Vedeta americană a venit îmbrăcată într-o rochie Moschino, de culoare roz, cu un decupaj îndrăzneț în zona bustului. Artista, care are o avere de 5 milioane de dolari, a accesorizat ținuta cu mănuși lungi asortate și tocuri cu platformă.

Când vine vorba de stil, ne putem baza întotdeauna pe Jennifer Lopez (53 de ani). Diva portoricană a arătat spectaculos într-o rochie Gucci, albastră, cu aplicații strălucitoare și franjuri. Evident, nu a lipsit decolteul generos. J. Lo, care deține o avere de 400 milioane de dolari, a ales drept piesă de rezistență un colier cu diamante de la Bulgari.

