Credicioșii dintr-o localitate suceveană cu mai multe biserici și doar cu un preot solicită Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților să le trimită încă un preot pentru că nu are cine să-i spovedească.

„Bună ziua, sunt un enoriaș al Parohiei ….. și am niște nelămuriri. Avem în parohie circa …. familii, avem construite …biserici mai mici, în acte figurează (capele) pe … și anume …., suntem în construcție la biserica din …. și suntem cu un singur preot. Ne-ar mai trebui un preot, că unul singur nu se descurcă. Avem casă parohială cu toate dotările; centrală, baie etc. liberă de locuit. La Școală … nu avem preot să facă religie. Mai menționez că preotul paroh este …. la o societate cu …. și nu prea are timp. Este localnic, provine dintr-o familie numeroasă, mulți enoriași se spovedesc pe unde apucă, că mulți sunt neamuri cu preotul paroh, și am avea rugăminte la dumneavoastră și la bunul Dumnezeu, poate rânduiește și în …. ca să nu fie închise aceste biserici, mai ales pe timpul Postului, și să mai avem un preot, să fie străin, ca să putem să ne spovedim”, au transmis crecincioșii.

”Încercăm să găsim soluții, fără să împovărăm însă parohia mamă”, a răspuns IPS Calinic.