Kacey Musgraves şi Childish Gambino au obţinut cele mai multe trofee, câte patru, la gala de decernare a premiilor Grammy 2019, care a avut loc duminică seară și care a fost găzduită de Alicia Keys, informează contactmusic.com. Lady Gaga şi Brandi Carlile urmează în top, cu câte trei premii.

Kacey Musgraves s-a impus și la cea mai importantă categorie a premiilor Grammy – ‘Album of the Year’, cu ‘Golden Hour’. Ea a mai câştigat trofeele categoriilor ‘Best country album’, ‘Best country song’ (‘Space Cowboy’) şi ‘Best country solo performance’ (‘Butterflies’).

În ceea ce-l privește pe Childish Gambino, el a primit Grammy pentru ‘Song of the Year’ şi ‘Record of the Year’, pentru ‘This Is America’. Este pentru prima dată când, la Grammy, un cântec hip-hop se impune la ambele categorii, conform sursei citate.

Cardi B a devenit prima femeie premiată la categoria ‘Best rap Album’, trofeu obținut datorită discului ‘„Invasion of Privacy’.

Drake a fost câştigătorul secţiunii ‘Best rap song’, cu ‘God’s Plan’.

Lady Gaga a primit trei trofee Grammy – ‘Best pop solo performance’ (‘Joanne (Where Do You Think You’re Goin’?)’), ‘Best song written for visual media’ (‘Shallow’) şi ‘Best pop duo/group performance’, pentru acelaşi cântec din filmul ‘A Star Is Born’ (împărţit cu Bradley Cooper).

Printre momentele de menționat ale serii se numără apariția lui Michelle Obama, care a făcut o pauză în turneul de promovare a cărţii sale, ‘Becoming’, devenită bestseller, pentru a fi prezentă la gală. Apariţia supriză a fostei prime doamne a SUA a fost întâmpinată de public cu ovaţii. Ea a prezentat tributul adus Motown alături de Lady Gaga, J. Lo şi Jada Pinkett Smith.

Lista câștigătorilor Grammy 2019:

Album of the Year: Kacey Musgraves – ‘Golden Hour’

Record of the Year: Childish Gambino – ‘This Is America’

Best New Artist: Dua Lipa

Best Rap Album: Cardi B – ‘Invasion of Privacy’

Best R&B Album: H.E.R. – ‘H.E.R.’

Best Rap Song: Drake – ‘God’s Plan’

Best Country Album: Kacey Musgraves – ‘Golden Hour’

Song of the year: Childish Gambino – ‘This Is America’

Best Pop Duo/Group Performance: Lady Gaga and Bradley Cooper – ‘Shallow’

Best Pop Solo Performance: Lady Gaga – ‘Joanne (Where Do You Think You’re Goin’?)’

Best Pop Vocal Album: Ariana Grande – ‘Sweetener’