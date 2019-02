‘The Favourite’, care a intrat în cursa pentru câștigarea unui premiu BAFTA cu 12 nominalizări, a triumfat la gala care a avut loc pe 10 februarie, adjudecându-și șapte trofee, inclusiv pentru ‘Cel mai bun film britanic’ şi ‘Cea mai bună actriţă în rol principal” – Olivia Colman.

Premiul pentru ‘Cel mai bun film’ a mers către producția lui Alfonso Cuaron, ‘Roma’, informează contactmusic.com.

‘Cel mai bun actor principal’ a fost ales Rami Malek, pentru rolul din ‘Bohemian Rhapsody’, ‘Cea mai bună muzică originală’ a avut-o ‘A Star Is Born’, ‘Spider-Man: Into the Spider-Verse’ a primit trofeul pentru ‘Cea mai bună animaţie’, iar premiul categoriei ‘Cele mai bune efecte vizuale’ a mers către ‘Black Phanter’.

A 72-a ediție a premiilor BAFTA a avut loc pe 10 februarie, la Royal Albert Hall din Londra și a avut-o ca gazdă, pentru al doilea an la rând, pe actriţa Joanna Lumley.

Lista completă a câștigătorilor:

Best Film – ‘Roma’

Outstanding British Film – ‘The Favourite’

Director – Alfonso Cuarón, ‘Roma’

Leading Actor – Rami Malek, ‘Bohemian Rhapsody’

Leading Actress – Olivia Colman, ‘The Favourite’

Supporting Actor – Mahershala Ali, ‘Green Book’

Supporting Actress – Rachel Weisz, ‘The Favourite’

EE Rising Star – Letitia Wright

Original Screenplay – ‘The Favourite’

Adapted Screenplay – ‘BlacKkKlansman’

Original Music – ‘A Star is Born’

Cinematography – ‘Roma’

Film Not in the English Language – ‘Roma’

Editing – ‘Vice’

Production Design – ‘The Favourite’

Sound – ‘Bohemian Rhapsody’

Special Visual Effects – ‘Black Panther’

Costume Design – ‘The Favourite’

Make Up & Hair – ‘The Favourite’

Animated Film – ‘Spider-Man: Into the Spider-verse’

British Short Animation – ‘Roughhouse’

British Short Film – ’73 Cows’

Documentary – ‘Free Solo’

Outstanding British Contribution to Cinema – Stephen Woolley and Elizabeth Karlsen

Outstanding Debut by a British Writer, Director, or Producer – Michael Pearce & Lauren Dark, ‘Beast’

BAFTA Fellowship – Thelma Schoonmaker