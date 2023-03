Primarul Sucevei, Ion Lungu, a dat startul campaniei de primăvară la plantarea de copaci în municipiu. „Astăzi am plantat brazi argintii în parcul de la Universitate în spațiile libere și platani în zona Metro a Bulevardului 1 decembrie. Ne dorim să plantăm câți mai mulți arbori în această primăvară să dezvoltam noi spații verzi și să completăm acolo unde este cazul”, a spus Ion Lungu. El a precizat că municipalitatea lucrează la un proiect de împăduriri pe fonduri europene pentru zona Burdujeni-Dealul Mănăstirii, prin care se va mari suprafața spațiilor verzi.

