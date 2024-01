Restituirea bunurilor confiscate de regimul comunist reprezintă o condamnare a abuzurilor comuniste și o formă de reparație materială și morală pentru comportamentul injust. Având în vedere durata îndelungată a soluționarii de către anrp decizii, ajustarea compensațiilor într-un mod rezonabil față de valoarea bunului care nu poate fi restituit în mod direct trebuie să se facă prin evaluarea proprietăților în funcție de caracteristicile tehnice și de categoria de utilizare la momentul emiterii deciziei de către Comisia Națională Pentru Compensarea Imobilelor (CNCI)/ Autoritatea Națională Pentru Restituirea Proprietăților (ANRP). În practică, s-au constatat numeroase erori în modalitatea de evaluare despăgubiri anrp, motiv pentru care Societatea Românească de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații vă recomandă să apelați la un avocat anrp, avocat retrocedari, avocat imobiliare în România care vă poate oferi asistență juridică în analizarea unei decizii emisă de către CNCI/ANRP și în depunerea unei eventuale contestații împotriva acesteia cu scopul obținerii valorii corecte a proprietății sau a restituirii imobilelor în natură sau prin echivalent, conform dispozițiilor din Legea 165 2013, în față instanțelor judecătorești din România.

Există o varietate de probleme care au afectat procesul de evaluare a despăgubirilor acordate, cum ar fi discrepanțele în evaluare imobil ce au condus la distribuirea de compensații de cele mai multe ori subevaluate pentru proprietarii legitimi, generând nemulțumiri în ceea ce privește corectitudinea sumelor oferite ca despăgubiri anrp. Astfel, au fost propuse și adoptate o serie de măsuri legislative în încercarea de clarificare a procesului de evaluare și de a asigura o compensație echitabilă pentru proprietarii imobilelor preluate abuziv în timpul regimului comunist. Totuși, implementarea acestor reglementări și soluționarea litigiilor a rămas un proces îndelungat și complex, care necesită inclusiv implicarea experților juridici pentru evaluare imobil. În esență, prin raportul de expertiză efectuat în cauza, expertul stabilește valoare apartament grilă notarială pe baza căruia se va atribui un număr de puncte de compensare ce vor fi valorificate prin emiterea de titluri de plata anrp legea 165 2013 pentru imobilul aflat în litigiu. Un avocat anrp, avocat retrocedari, avocat imobiliare în România vă poate oferi asistență juridică și reprezentare în fața autorităților competente pentru a corecta eventualele erori sau discrepanțe în evaluarea de despăgubiri anrp și pentru a obține o soluție favorabilă, concretizata în emiterea de titluri de plata anrp legea 165 2013, protejând în acest fel drepturile și interesele clienților.

Prin dispozițiile din Legea 165 2013 se prevede faptul că imobilele preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist se restituie în natură, iar în situația în care restituirea în natură nu mai este posibilă, măsurile reparatorii în echivalent care se pot acordă sunt compensarea cu bunuri oferite în echivalent de entitatea învestită cu soluționarea cererii. Evaluarea corectă a despăgubirilor se face conform grila notarilor și grila notariala 2023 care înglobează criterii precum zona geografică, dimensiunile, calitatea construcției și alte caracteristici relevante ale proprietății. Această grila notarială este utilizată pentru a determina punctaje sau coeficienți, iar suma finală este obținută prin adunarea acestor evaluări. Societatea Românească de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat anrp, avocat retrocedari, avocat imobiliare în România pentru efectuare de evaluări independente conform grila notarilor și grila notarială 2023 pentru a susține corectitudinea evaluărilor și pentru a obține despăgubiri anrp prin emiterea de titluri de plata anrp legea 165 2013 ca urmare a depunerii cererii de valorificare a punctelor de compensare în numerar.

