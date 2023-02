Key Words: Societatea Românească de Avocatură Pavel Mărgărit și Asociații, avocat specializat în drept de proprietate intelectuală, drept corporatist și drept comercial în România, acord de asociere în participaţie, profesionisti în România, asociati în România, drept de proprietate intelectuală în România, acord de asociere in participatie în domeniul tehnologiei informației (IT) în România, drepturi de autor în România

Executive summary: Acordul de asociere în participaţie este contractul prin care o persoană acordă uneia sau mai multor persoane o participaţie la beneficiile şi pierderile uneia sau mai multor operaţiuni pe care le întreprinde. Cu alte cuvinte, acordul de asociere în participaţie se incheie de regula intre profesionisti în România, fiind o forma de asociere intre doua sau mai multe persoane, fara dobandirea de personalitate juridica. Drepturile de proprietate intelectuală, în special drepturile de autor, joacă un rol esențialmente important în ceea ce înseamnă beneficiile de care au parte profesioniștii în România, motiv pentru care Societatea Românească de Avocatură Pavel Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept de proprietate intelectuală, drept corporatist și drept comercial în România, care poate stabili condițiile relației contractuale, raționalizând asupra aporturilor fiecărui asociat, activităților acestora, modului de conducere al asociației precum și modului de împărțire a rezultatelor activităților comune. Încheierea unui acord de asociere in participatie în domeniul tehnologiei informației (IT) în România, presupune o atenție deosebită cu privire la clauzele cuprinse, nu de putine ori clauzele evazive fiind cauza diferendelor între asociați, acesta fiind și motivul pentru care Societatea Românească de Avocatură Pavel Mărgărit și Asociații, își propune ca în cele ce urmează, să creioneze elementele asupra carărora profesioniștii în România trebuie să fie precauți atunci când urmăresc stabilirea unei asemenea relații contractuale.

Elementele asupra cărora profesioniștii în România ar trebui să fie precauți atunci când încheie un acord de asociere în participatie sunt reprezentate de modul de distribuire al aporturilor fiecărui asociat, precum și de modul de împărțire al beneficiilor între asociați în România.

Un acord de asociere în participație în România trebuie sa contina clauze privind aportul fiecarui asociat in Romania in cadrul asocierii in participatie, precum si clauze privind momentul de la care acordul de asociere in participatie in Romania produce efecte. In plus, procesul decizional cu privire la obiectul acordului de asociere in participatie va respecta regulile atribuite de catre asociati in Romania, ca urmare a exprimarii vointei lor.

Avocații care activează în cadrul Societății Românești de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații au o experiență vastă în domeniul dreptului corporatist si comercial, precum si in dreptul de proprietate intelectuala în România, asistând de-a lungul timpului numeroși profesionisti în România care doresc sa încheie un acord de asociere în participație.

Cei ce au calitatea de profesionisti in Romania trebuie sa fie atenti la incheierea acordului de asociere in participatie in ceea ce priveste stabilirea limitelor privind drepturile de proprietate intelectuala in Romania, cu precădere fiind vorba despre drepturile de autor, partile contractante având posibilitatea sa stipuleze prevederi speciale pentru protectia unor asemenea drepturi in Romania, precum și a beneficiilor decurgând din acestea.

Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept de proprietate intelectuală, drept corporatist și drept comercial în România pentru încheierea unui acord de asociere în participație in vederea stabilirii condițiilor relației contractuale intre partile contractului de asociere in participatie in Romania, distribuind într-un mod echitabil contribuțiile și beneficiile fiecărui asociat in Romania, precum și modul de organizare și desfășurarea al activitățiilor comune.