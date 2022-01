În timpul emisiunii lui Denise Rifai, Sandra Izbașa a vorbit despre accidentul care a împiedicat-o să participe, în 2009, Campionatul Mondial de la Londra.

Cu lacrimi în ochi, Denise Rifai a vorbit despre un accident grav care a împiedicat-o să participe la un eveniment important din Regatul Unit. În timpul antrenamentelor din 2009, forma fizică a gimnastei era un foarte bună, iar un accident nu era întrevăzut, notează click.ro.

„Da, a fost cumpănă vieții mele. Mai ales că nu mă așteptam. Eram într-o formă destul de bună pentru competiție. S-a întâmplat într-o competiție pregătitoare pentru campionatele mondiale, la Buzău. Mi s-a rupt tendonul în momentul în care eu am bătut ca să mă desprind 3 metri de la sol, să fac un element. În momentul bătăii am simțit că s-a rupt solul, iar în aterizare mi-am prins mâna între șold și sol și mi-am fracturat-o. A fost foarte grea accidentarea. Și îmi este greu să vorbesc pentru că știu prin câte lucruri am trecut și mi-am dorit din suflet să mă refac. Mai ales că veneam cu un istoric, promiteam foarte mult. Părinții și Federația Română de Gimnastică au fost alături de mine și au făcut tot posibilul să ajung în Germania să mă operez.”, a povestit sportiva, conform sursei citate.

