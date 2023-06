Deputatul PNL de Suceava, Bogdan Gheorghiu, a participat astăzi împreună cu Ministrul Educației, Ligia Deca, cu primarul Sucevei, Ion Lungu, cu deputatul Ioan Balan și cu președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, alături de ambasadori, secretari de stat, și reprezentanți ai administrației locale, la ședința festivă de la Universitatea ”Stefan cel Mare”, Suceava, pentru a sărbători 60 de ani de învățământ superior la Suceava. ”Educația are un rol vital în societatea noastră. Suntem alături și susținem proiectele de dezvoltarea a infrastructurii pentru educație în județul Suceava. Construirea Campusului Universitar de la Moara și construirea sediului Facultății de Medicină și Științe Biologice în curtea Spitalului Județean sunt doar câteva puncte din agenda administrație locale pentru perioada următoare. În 1963 s-au pus bazele învățământului superior în Suceava cu 3 Facultăți, 22 de programe de studii și 1781 de studenți. Astăzi USV are 11 Facultăți, cu peste 100 de programe de studii și peste 10.000 de studenți, devenind un important centru universitar în țară. După evenimentul de la universitate am vizitat Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, colegiu pe care l-am absolvit în 1993, în urmă cu fix 30 de ani. Acolo am întâlnit copii excepționali, care și-au prezentat invențiile absolut uimitoare și utile care m-au făcut încă o data sa mă simt mândru că sunt absolvent al Colegiului Petru Rareș.

Astăzi sunt programate mai multe întâlniri pe tema educației în mai multe centre școlare din județul Suceava”, a transmis Bogdan Gheorghiu.