Două ediții speciale Digi World sunt programate în premieră, vineri, 29 decembrie, pentru a încânta publicul pasionat de explorarea granițelor cunoașterii științifice și a poveștilor umane extraordinare. Protagoniștii de marcă ai celui mai recent episod, „ZONA DE RISC.BIOCOD”, dr. Felician Stăncioiu, medic și cercetător, și dr. Bogdan Ivănescu, fondatorul platformei „Doctor MiT”, se vor alătura profesorului Alexandru Mironov în platoul celebrului talk-show de știință, Digipedia, începând cu ora 21:00, într-un dialog inedit despre medicina viitorului.

Ultimul episod al documentarului „ZONA DE RISC. BIOCOD”, difuzat de la ora 21:30, invită într-o călătorie uimitoare în universul misterios al celulelor stem, culminând cu mărturii cutremurătoare ale părinților, copiilor, terapeuților și medicilor dedicați luptei pentru viață. Producția dezvăluie povești emoționante, încărcate de speranță și determinare, ale unor copii care au avut o evoluție spectaculoasă în urma terapiei revoluționare cu celule stem.

„Episodul cu numărul 5 și ultimul din seria Zona de risc. BIOCOD este, din postura mea de gazdă a documentarului, regele seriei. Este cel care aduce pe ecranul televizorului dovezi ale întregii povești despre știința celulelor stem. Telespectatorii îi vor vedea pe micuții care au trecut prin transplantul cu celule stem la naștere, vor ști cum au fost aceștia înainte de terapie și vor avea lacrimi în ochi la final. Mie, cel puțin, așa mi s-a întâmplat. Am fost acolo, cu ei în spital pentru transplant, însă nimic nu te poate pregăti pentru trăirile unui părinte care își vede copilul altfel. Cum și cât de altfel veți vedea pe 29 decembrie 2023, pe Digi World, de la ora 21:30!”, a declarat Dr. Bogdan Ivănescu.

Dr. Felician Stăncioiu evidențiază potențialul imens al celulelor stem, considerându-le fundamentul unor tratamente promițătoare: „Mulțumesc echipei Digi World, domnului Dr. Ivănescu și doamnei producător executiv Mihaela Popescu pentru împletirea ideală a profesionalismului și naturaleței în timpul filmărilor, lucruri care m-au ajutat să comunic mult mai bine concluziile experienței mele din studiul celulelor stem. Consider că celulele stem au un potențial terapeutic imens care merită studiat și dezvoltat, sunt și vor fi baza unor tratamente fără echivalent chimic și vor deveni repere terapeutice în noi afecțiuni până la sfârșitul acestei decade, continuând revoluția reprezentată de transplantul medular în urmă cu câteva decenii.”

Curajul de a se angaja într-o misiune dificilă și educativă i-a revenit echipei entuziaste, care a depus un efort remarcabil în decursul perioadei de filmări şi pregătire a materialului ştiinţific „Biocod”, după cum subliniază redactorul Anca Grădinariu: „Digi World a fost, încă de la început, printre puţinele (dacă nu chiar singurul) posturi de televiziune care şi-a asumat dificila, dar şi educativa menire de a realiza documentare ştiinţifice. Însă această serie a reprezentat cea mai mare provocare de până acum pentru mica noastră echipă: să popularizăm, pe înţelesul publicului general, cele mai noi şi mai revoluţionare tehnologii care folosesc celulele stem şi editarea genetică. Sper că am reuşit acest lucru. Într-o mare de informaţie năucitoare, deprimantă şi, de cele mai multe ori, inutilă, e foarte important să arătăm că cercetarea românească a reuşit, graţie unor medici avangardişti, să se situeze la un nivel de invidiat chiar pe plan internaţional, dând speranţe noi miilor de pacienţi”.

Bogdan Giurcă, responsabil pentru montaj și grafică, împărtășește câteva amănunte despre procesul evolutiv al producției: „Dacă la începutul seriei am încercat să captăm atenția cu informații inedite pentru publicul larg, care să aducă în prim-plan ultimele tehnologii, anul acesta, pentru încheierea seriei „Biocod” subiectul central a devenit speranța. În final, totul se rezumă la asta, atât eforturile noastre cât și ale medicilor. A fost o implicare majoră a unei echipe mici, ce s-a desfășurat în câțiva ani de filmări, multe locații, numeroase versiuni de montaj și aceleași emoții puternice la premiera fiecărui episod. Pentru moment, seria „Biocod” ia sfârșit, dar aceeași echipă mică și plină de speranțe deja lucrează la viitoarele episoade <<Zona de risc>>.”

„Pentru mine, după 20 ani de televiziune, cel mai mult contează calitatea documentarelor: subiecte în premieră și actuale, imagini sugestive, care să transmită cât o mie de cuvinte și un sunet pe măsură. Dacă reușești să îmbini aceste elemente și să faci publicul să intre în universul minții tale de regizor, de scenarist, de producător, succesul nu are cum să nu apară. <<ZONA DE RISC.BIOCOD>> spune povestea celulelor stem și a tehnologiei CRISPR, dar mai mult vorbește despre curaj, despre determinare și despre speranță! Am încercat să relatăm jurnalistic, ne-am străduit să prezentăm într-o manieră artistică știința zilelor noastre și să expunem cu empatie poveștile personajelor noastre. Dacă am reușit sau nu, lăsăm publicul și lumea academică să decidă. Până atunci, mulțumesc echipei care a contribuit la realizarea acestei serii documentar: Dr. Bogdan Ivănescu, Anca Grădinariu și Bogdan Giurcă.”, încheie Mihaela Popescu, producător executiv Digi World.

Mai multe detalii legate de noile episoade se regăsesc pe site-ul oficial și pe pagina de Facebook.

Despre Digipedia Știință

Începând cu anul 2012, în fiecare săptămână, Digipedia Știință a devenit un talk-show de referință în România pentru toți iubitorii de știință și tehnologie, care aduce în prim-plan cele mai captivante subiecte din aceste domenii, fiind dezbătute cu pasiune și expertiză alături de invitați de renume din aria științifică. Emisiunea s-a impus ca fiind cel mai longeviv proiect al canalului Digi World, continuând să ofere telespectatorilor o privire privilegiată în universul descoperirilor și al inovațiilor.

Despre Zona de Risc. Biocod

Seria de documentare „Zona de Risc. Biocod” și-a propus să aducă o contribuție semnificativă la creșterea nivelului de conștientizare în ceea ce privește un subiect adesea considerat tabu în medicina regenerativă: celulele stem. În prezent, terapiile genice și celulare trăiesc cu siguranță un moment istoric, iar medicina translațională din România se situează în fruntea cercetării științifice europene și chiar mondiale. Prin intermediul acestui proiect, lansat în 2021, publicul român devine martorul transformărilor și revoluțiilor radicale din acest domeniu interesant. Producția nu doar informează, ci și încântă, oferind o combinație de conținut de cea mai bună calitate, care aduce telespectatorii mai aproape de ultima frontieră a medicinei.

Despre Digi World

Digi World este parte a grupului DIGI | RCS & RDS. Grupul mai deține canalele Digi24, Digi Sport 1, 2, 3, 4, primul post TV Ultra HD din România, Digi 4K, televiziunile tematice Digi Life și Digi Animal World, cele de muzică, UTV, Music Channel, Hit Music, postul de filme (pay-tv), Film Now, și posturile de radio PROFM, Digi FM, Dance FM și Chill FM, televiziunile de muzică UTV, Music Channel, Hit Music și posturile de radio PROFM, Digi FM, Digi 24 FM, Dance FM și Chill FM.