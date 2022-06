Primarul Sucevei, Ion Lungu, a participat, astăzi, la Bruxelles, la evenimentul de lansare a proiectului „100 de orașe inteligente și neutre climatic pană în anul 2030”. De precizat că municipiul Suceava a fost selectat între cele 100 de orașe europene inteligente și neutre din punct de vedere climatic până în anul 2030, din România mai fiind selectate doar municipiile București și Cluj Napoca. După participarea la eveniment, primarul Ion Lungu a declarat că în cadrul conferinței de lansare a acestui proiect al Comisiei Europene au clarificate acțiunile care trebuie realizate în perioada următoare: „În primul trebuie să realizăm strategii în toate sectoarele de activitate: energie, transport public, clădiri, gestionarea deșeurilor și colectarea selectivă cu planurile de investiții aferente. După ce realizăm aceste strategii cu planurile de investiții vom pregăti <Contractul de oraș climatic> ce se va încheia cu Comisia Europeană, care va stabili planurile de acțiune și de investiții pe care intenționăm să le executăm pentru a atinge neutralitatea din punct de vedere al impactului asupra climei”, a spus Ion Lungu. El a arătat că până la sfârșitul lunii iunie se va lansa Ghidul pentru orașele pilot, iar apelul de proiecte se va deschide în septembrie.

„Obiectivele sunt propuse de orașe, nu sunt impuse, contractele nu prevăd sancțiuni, nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic, orașele nu vor fi acționate în judecată dar este în joc reputația lor. Contractul va fi ajustat la realitățile fiecărui oraș și dezvoltat printr-un proces de creare în comun în așa fel încât să fie luate toate opiniile la toate nivelurile. Trebuie spus că oamenii care trăiesc în orașe se vor afla în centrul acestei misiuni. Locuitorii au un real impact asupra mediului și a climei și pot să influențeze neutralitatea climatică”, a explicat Ion Lungu. El a subliniat faptul că obiectivele misiunii includ promovarea unei tranziții echitabile pentru a îmbunătăți sănătatea și bunăstarea cetățenilor, prin îmbunătățirea calității aerului, crearea de locuri de muncă și un stil de viață mai sănătos.

Primarul Sucevei a mai adăugat că pentru început, în perioada 2022-2023, Comisia va finanța cu 360 milioane euro, pentru a demara căile de inovare către neutralitatea climatică, până în 2030.

„Miercuri, 22 iunie voi convoca la sediul primăriei, grupul de lucru pentru proiectul „100 de orașe inteligente și neutru climatic până în anul 2030” pentru a stabili foaia de parcurs necesară în vederea încheierii contractului climatic cu comisia „Climate City Contract”, în ideea accesării primelor fonduri europene din acest proiect”, a încheiat Ion Lungu.