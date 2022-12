Jucătorii formației de fotbal de Liga a III-a, Foresta Suceava, nu și-au mai luat salariile de aproximativ două luni, chiar dacă echipa se află pe primul loc în seria I. Antrenorul Dorin Goian a declarat, la Radio Top, că băieții nu și-au primit salariile din 14 octombrie. De asemenea, sunt trei prime de joc restante. Tehnicianul a menționat că problemele financiare s-ar regla dacă municipalitatea virează cea de-a treia tranșă din suma de 2,5 milioane de lei prevăzută în bugetul local. Asta, ar trebui să se întâmple până la sfârșitul lunii. Dorin Goian a mai spus că nu vrea să dezvolte această chestiune, de finanțele clubului ocupând-se președintele Gabriel Clim. Antrenorul a mai declarat doar că în cadrul unei discuții cu Gabriel Clim acesta i-ar fi spus că dacă nu vin banii alocați de Consiliul Local, atunci este posibil ca în această iarnă „să se închidă prăvălia”. Duminică seara, conducerea Forestei le-a oferit jucătorilor și tuturor celor din club o masă festivă la restaurantul „Vivendi”, care îi aparține lui Gabriel Clim. Foresta este lider detașat în campionat. După disputarea a 15 etape, gruparea suceveană a acumulat 36 de puncte, cu nouă în plus față de ocupanta locului secund, Bucovina Rădăuți. Campionatul se va relua pe 11 martie.

