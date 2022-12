În cadrul unor actiuni ale polițiștilor la cluburile din Fălticeni au fost constatate două infracțiuni. Astfel, la un club din municicpiul Falticeni, a fost depistat un tânar de 25 ani iar în urma controlului corporal s-a gasit asupra sa un cuțit tip briceag. S-a întocmit dosar penal, tânărul fiind cercetat sub aspectul comiterii infracțiinii prevăzută și pedepsită de art. 372 alin 1 lit a din Codul Penal. De asemenea, la o discotecă din localitatea Preutești a fost identificat un barbat de 26 ani, iar în urma controlului corporal s-a gasit asupra sa un cutit tip briceag și un box cu corni montați pe partea de contact. Celui în cauza i s-a întocmit dosar penal.

