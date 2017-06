La finele săptămânii trecute iunie la Buzău a avut loc turneul final al Campionatului Naţional de handbal masculin pentru juniori II. La finele unei competiții deosebit de aprig disputate, LPS Suceava a încheiat pe locul cinci între cele mai bune opt echipe din România.

Gruparea suceveană nu a favut prea mult noroc la tragerea la sorți, nici din punct de vedere al forței oponentelor, nici din cel al programului de desfășurare a jocurilor din grupă. LPS Suceava a avut ca adversare două echipe de top, CSSM Bacău şi CSM Bucureşti, a treia fiind LPS Roman. Formația bucureșteană era singura din România care câștigase toate partidele din sezonul regulat, iar cea din Bacău, care făcu-se parte din grupa A alături de suceveni, avea avantaj, 2-1, în întâlnirile directe cu elevii antrenorului Răzvan Bernicu.

În chiar prima partidă de la turneul final, LPS Suceava a întâlnit cea mai puternică formație a grupei a II-a, CSM București. Meciul a fost deosebit de echilibrat, bucureștenii desprinzându-se abia pe final. Scorul întâlnirii LPS Suceava – CSM București a fost 23-28.

În a doua partidă, una cu caracter relativ decisiv în lupta pentru medalii, sucevenii s-au întâlnit cu mai vechile lor cunoștințe de la CSSM Bacău. Disputa a fost una la mustață și a fost decisă de inspirația de moment. Băcăuanii s-au impus la final cu 28-25.

În ultimul joc din grupă LPS Suceava a învins cu 27-23 pe LPS Roman și a evoluta într-un meci de clasament pentru locurile V-VI. Și în această dispută sucevenii au avut câștig de cauză, ei trecând după o a doua repriză de excepție, cu 34-24 de CSM Progresul Băilești.

„Așa cum am mai spus, a fost deja o mare performanţă că am reuşit să ajungem în primele opt echipe din România. Îi felicit pe băieți pentru tot parcursul din acest an și sunt convins că și anul viitor se poate ajunge din nou la turneul final. Nu am fost prea norocoși la tragerea la sorți, dovadă că două din adversarele noastre din grupă, CSM București și CSSM Bacău vor juca finala turneului.

Locul V este o încununare a unei munci de un an întreg, a unei generații de excepție”, a declarat antrenorul Răzvan Bernicu.

LPS Suceava s-a bazat la turneul final pe următorul lot de jucători: Marius Fica, Alexandru Babiuc şi Ionuţ Andreescu – portari, Antonio Pintilei, Tudor Munteanu, Robert Chirilă, Ovidiu Cozorici, Ioan Muntean, Claudiu Lăzurcă, Vlad Niculică, Casian Gabinat, Albert Vizitiu, Samuel Stanciuc, Vlăduţ Lazoreac şi Ionuţ Logofătu.