La sfârşitul săptămânii trecute, la Bucureşti, s-a disputat turneul cu numărul patru din cadrul Campionatului Naţional de rugby în şapte Under 19. Elevii antrenorului Dumitru Livadariu au avut ca adversare în grupă echipele, CSS 2 Baia Mare, CSS Poli Iaşi, CSŞ Gura Humorului şi RC Argeş. După două victorii şi trei înfrângeri, sucevenii s-au luptat pentru locul V în clasamentul final, pe care l-au câştigat.

Pe un teren absolut neprietenos pentru jocul de rugby după o ploaie insistentă, LPS Suceava a trecut de RC Argeş cu 41-0. Bucovinenii au marcat prin Ianoş, trei eseuri, Traci, două, Cora şi Solodiuc câte unul, Traci reuşind două transformări şi Cora una.

În a al doilea meci al turneului din capitală, a avut loc derbiul bucovinean dintre LPS Suceava şi CSŞ Gura Humorului. Sucevenii au avut câştig de cauză cu scorul de 24-5, pentru învingători marcând Cuzeac, două eseuri, Ianoş şi Traci, câte un eseu, Cora izbutind şi el două transformări.

Al treilea joc al sucevenilor a fost împotriva campioanei naţionalei, CSŞ 2 Baia Mare. Nimic de făcut împotriva celor mai buni, tabela de marcaj indicând la final scorul de 26-7 în favoarea maramureşenilor. Pentru bucovineni au punctat Cuzeac, dintr-un eseu şi Cora care a transformat.

Ultimul joc al grupei a fost şi cel mai dificil, LPS Suceava cedând în faţa celor de la Poli Iaşi cu 0-12.

În ultima dispută din acest al patrulea turneu, pentru locurile V-VI, LPS Suceava a învins CN „Aurel Vlaicu” Bucureşti cu 31-0. pentru suceveni au marcat, Traci, trei eseuri, Cora şi Boicu, câte unul, Cora reuşind şi trei transformări.

„Îi felicit pe jucătorii noştri pentru efortul depus şi pentru modul în care au luptat în meciurile din această primă parte a campionatului. Am demonstrat că avem valoare şi că ne putem bate cu oricine, dar nu putem avea constanţă. Pentru acest turneu, o menţiune specială merită Sebastian Ianoş, un sportiv de care se va mai auzi şi care a impresionat pe toată lumea. Suntem pe locul trei în clasament după primele patru turnee şi aşteptăm cu încredere competiţiile care vor veni anul viitor în Bucovina” a declarat antrenorul echipei de rugby în şapte U-19 a LPS Suceava, Dumitru Livadariu.