Un enoriaș sucevean i-a transmis o scrisoare arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, în care critică comportamentul unor preoți și diaconi care ”iubesc funcțiile, decorațiile, chefurile de noapte și în special să fie vopsiți, pensați și cu buzunarele doldora de bani” și arată că Biserica Ortodoxă este în cădere liberă.

„Părinte Arhiepiscop, am o întrebare umilă. Oare Arhiepiscopia Sucevei poate să aibă numai oameni indolenți și foarte slabi pregătiți din punct de teologic-ortodox? Nu știu cine se ocupă cu postarea anunțurilor pe platformă, dar persoana respectivă, Doamne, ferește! dacă este preot … sau va fi, nu va ști cu siguranță să pomenească măcar corect numele sfinților Bisericii la Otpust/Apolis. Cât despre viața și pătimirile sfinților, este un subiect „tabu” pentru teologii de carton din ziua de astăzi. Din ce văd în anunțul din data de 28 Septembrie cu privire la lucrările de pictură de la o biserică din Gura Humorului, Sfânta Mare Muceniță Varvara a devenit Varavara, iar mai jos în enunț, Varava. Păcat! De asta Biserica este în cădere liberă, fiindcă este plin peste tot de teologi extrem de analfabeți profesional. Se vede cu ochiul liber și de la distanță că marii grandomani (…) de la Arhiepiscopia Sucevei iubesc funcțiile, decorațiile, chefurile de noapte și în special să fie vopsiți, pensați și cu buzunarele doldora de bani. Să nu intrăm în alte detalii… Doamne ferește! Un singur exemplu dau, de preot/diacon vopsit și pensat și anume …. Păcat de aceste situații penibile”, a scris enoriașul.

Iată răspunsul IPS Calinic:

1. Personal, lăsați-mă să mă îndoiesc privind motivul „căderii libere” a Bisericii emis de dumneavoastră.

2. Deși Hristos Și-a ales ucenicii fără să-i fi fost impuși, totuși sunt deschis spre a primi o listă cu părinții pe care dumneavoastră vă doriți să îi vedeți numiți în diferite sectoare, în locul „copiilor” despre care faceți vorbire.

3. Cât despre ultimul nume la care faceți referire, până în prezent a demonstrat că, în funcția pe care o deține, ceea ce face i se potrivește și îndeplinește responsabilitățile funcției cu simț de răspundere. În plus, dincolo de faptul că a terminat șef de promoție, a obținut cea mai mare notă la examenul de admitere la doctorat.

Aștept lista cu propuneri. Vă mulțumesc!