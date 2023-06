Societatea Românească de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații, insolvență și faliment în România, avocat specializat în insolvență și faliment în România, debitor în România, prevenirea insolvenței în România, societate insolventă în România, societăți aflate în pericol de intrare în insolvență în România, procedura insolvenței în România, societăți aflate în prag de insolvență în România

Legislația din România prevede o serie de principii aplicabile în cazul societăților aflate în pericol de intrare în insolvență în România. Astfel, prin procedura insolvenței în România se urmărește acordarea debitorilor a unei şanse de redresare eficientă a afacerii prin procedurile de prevenire a insolvenţei sau prin procedura de reorganizare judiciară, debitorul având acces efectiv la mijloace de avertizare timpurie. În aceste condiții, un avocat specializat în insolvență și faliment în România vă poate oferi asistență juridică în vederea analizării riscurilor de intrare în insolvență.

Prin identificarea cauzelor și motivelor care au dus la situația nefavorabilă a unei societăți aflate în prag de insolvență în România se urmărește stabilirea unor măsuri adecvate de redresare a societății aflate în dificultate. Scopul analizării situației financiare a unei societăți insolvente în România este maximizarea gradului de valorificare a activelor și de recuperare a creanțelor.

În acest sens, legislația din România obligă la asigurarea unui grad ridicat de transparență și previzibilitate, totodată fiind asigurate si proceduri de prevenire a insolvenței. În perioada de organizare și redresare organul fiscal transmite notificări de alertă cu privire la neexecutarea obligațiilor către societățile insolvente din România, în scopul avertizării timpurii pentru ca debitorii să poată acționa în consecință.

În vederea prevenirii insolvenței debitorului în România, acesta trebuie să facă dovada faptului că se află în dificultate, menționând natura stării de dificultate și descrierea împrejurării care determină afectarea temporară a activității şi efectele previzionate. Pot exista, însă, situații complexe în care nu se poate observa cu ușurință dacă procedura de prevenire a insolvenței sau intrarea în insolvență reprezintă soluții optime, motiv pentru care Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă societăților care au calitatea de debitor în România să apeleze la serviciile unui avocat specializat în insolvență și faliment în România.

Societatea Românească de avocatură Pavel, Margarit & Asociații ă a fost din nou recunoscută în 2023 ca una dintre cele mai importante firme de avocatură din România de Legal 500 (EMEA), un ghid juridic internațional de frunte cu sediul la Londra. Societatea de avocatură a fost recomandată pentru expertiza sa în domeniile Restructurarii și Insolvenței ( nivelul 3 la nivel național ) și Imobiliare și Construcții (nivelul 4 la nivel național). Această realizare este un testament al complexității proiectelor firmei și a feedback-ului pozitiv primit de la clienți, evidențierea încrederii și încrederii pe care clienții o au în poziționarea firmei pe piața juridică din România.

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2023, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2023. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.com.