În zilele de 3 și 4 noiembrie lucrătorii Biroului de Investigare a Criminalității din Mediul de Afaceri din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, au organizat şi desfăşurat o acţiune pe raza județului Suceava, la agenții economici specializați în comerțul cu marmură, granit și monumente funerare, pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale și a comerțului ilicit, pentru verificarea respectării obligației de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, ocazie cu care au fost verificate 4 societăți comerciale și aplicate 3 sancțiuni contravenționale în valoare de 6.500 de lei.

