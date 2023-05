În ultimul timp, datorită dezvoltării domeniului energiei și a construcțiilor în România, proiectele referitoare la construcția de parcuri fotovoltaice în România prin utilizarea energiei regenerabile în România sunt din ce în ce mai numeroase. Energia solară în România este una dintre cele mai întâlnite resurse energetice în România, favorizând, astfel, construcția de parcuri fotovoltaice în România, motiv pentru care Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în dreptul energiei, construcții de parcuri fotovoltaice, resurse energetice și construcții în România care vă poate îndruma în procedura dezvoltării construcțiilor și parcurilor fotovoltaice în România, astfel încât întregul proces să se desfășoare conform legislației aplicabile în România.

Tehnologia actuală este într-o continuă evoluție, fapt ce a determinat reglementarea legală a proiectelor de energie solară în România. Legislația aplicabilă în România este reprezentată de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții pentru construirea de parcuri fotovoltaice în România, care a fost modificată prin Legea nr. 21/2023, favorizând accelerarea procesului de dezvoltare a parcurilor fotovoltaice în România și a energiei verde în România. Prin Legea nr. 21/2023, se prevede explicitarea procedurii și a documentației necesare pentru obținerea autorizației de construire în România a parcurilor fotovoltaice în România.

Având în vedere toate aceste aspecte, un avocat specializat în dreptul energiei, construcții de parcuri fotovoltaice, resurse energetice și construcții în România vă poate asista cu procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcții pentru construirea de parcuri fotovoltaice în România și dezvoltare a proiectelor de energie solară în România, remarcabil fiind faptul că, legislația cadru trebuie corelată și interpretată în strânsă legătura și cu celelalte dispoziții legale în vigoare.

Având în vedere dezvoltarea proiectelor de energie verde în România, este de amintit faptul că, noua reglementare aduce un avantaj investitorilor care vor să realizeze lucrări de construcții în România și parcuri voltaice în România. Legea nr. 21/2023, prevede printre altele, că nu se mai impune necesitatea planului urbanistic zonal în România pentru obținerea autorizației de construire pentru parcuri fotovoltaice în România și pentru dezvoltarea proiectelor de energie verde în România pe terenuri agricole extravilane în România, având clasele de calitate III, IV sau V, situate in afara zonei construibile, cu o suprafață de maxim 50 ha. Totodată, dezvoltarea unui parc fotovoltaic in Romania presupune o investiție financiara considerabila, care poate include printre sursele de finanțare un credit bancar sau obținerea de fonduri europene, motiv pentru care Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în energie construcții de parcuri fotovoltaice, resurse regenerabile, energie solară, proiecte solare și construcții în România pentru a va îndruma in identificarea celei mai bune surse de finanțare a proiectului de energie regenerabila și a asigura o investiție de succes.

Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este recunoscută internațional pentru profesionalismul avocaților săi și pentru experiența vastă în domeniul energiei în România, oferind servicii juridice de cea mai înaltă calitate în ceea ce privește lucrările de construcții în România și energia verde în România.

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură. În 2023, poveștile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe locul 3 în România în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500. Societatea de avocatură este recunoscută la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Coporate 2023. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societatea de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante privind societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, se regăsesc pe portalul www.avocatpavel.com.