Pentru a celebra iubirea, în perioada 14-18 februarie de la ora 16:00, DIVA a programat în fiecare zi câte doua filme romantice reunite sub umbrela Valentine’s Day Special cu Filmele DIVA, perfecte pentru toți pasionații de povești cu final fericit! Scenariile acestor povești romantice dezvăluie că muzica face minuni, magia există și în realitate și câteodată persoana perfectă pentru tine îți este cel mai bun prieten.

Seria Valentine’s Day Special cu Filmele DIVA debutează miercuri, 14 februarie, cu premiera „Armonia inimii” („Harmony from the Heart”, 2022). În film, Violet (Jessica Lowndes, care a scris și scenariul poveștii TV) este un terapeut muzical care descoperă că iubirea poate fi cel mai bun leac după ce îl cunoaște pe medicul Blake (Jesse Metcalfe, care a devenit celebru grație serialului „Neveste disperate”).

A doua zi DIVA a programat premiera „Cere-mă la Paris” („A Paris Proposal”, 2023). Colegii Anna (Alexa PenaVega) și Sebastian (Nicholas Bishop) merg în capitala Franței cu afaceri, dar ajung într-o situație jenantă atunci când clientul companiei lor îi ia drept un cuplu fericit. Pentru a nu-l dezamăgi, cei doi mențin aparențele. Producția a fost filmată la Paris și în Bulgaria.

Vineri asistăm la o „Dragoste peste timp” („Rip in Time”, 2022). Sarah (Torrey DeVitto, cunoscută din serialul „Camera de gardă”) cultivă produse organice și are parte de un șoc, după ce îl cunoaște pe Rip Van Winkle Jr. (Niall Matter), un bărbat care pretinde că vine din anul 1787. Dar nu trece mult până descoperă că sentimentele de modă veche pot fi la fel de impresionante ca povestea trăsnită a lui Rip…

Pe 17 februarie la DIVA descoperim ce este „Mai dulce ca ciocolata” („Sweeter Than Chocolate”, 2023). Reporterul TV Dean Chase (Dan Jeannotte) vrea să afle secretele unei brutării despre care se zvonește că ar avea o rețetă secretă pentru a găsi iubirea adevărată. Proprietara locului este Lucy Sweet (Eloise Mumford), care speră ca pasiunea pentru ciocolată a bunicului ei belgian să o ajute să țină deschise ușile brutăriei How Sweet It Is, în condițiile în care chiria a crescut considerabil, iar clienții trebuie atrași cu orice preț înainte de Ziua Îndrăgostiților.

Ultimul film al seriei Valentine’s Day Special cu Filmele DIVA este programat pe 18 februarie. În „Făcut pentru tine” („Made for Each Other”, 2023), Rachel (Alexandra Turshen) sculptează un bărbat ideal (Aaron O’Connell) și îl aduce la viață cu ajutorul magiei. Dar nu trece mult și eroina își dă seama că a început să se îndrăgostească de prietenul ei, David (Matt Cohen) care nu e deloc perfect…

Prin urmare, toți îndrăgostiții și pasionații de povești romatice sunt invitați la DIVA, în perioada 14-18 februarie, de la ora 16:00, pentru a sărbători dragostea ca la carte, urmărind Valentine’s Day Special cu Filmele DIVA!

