Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că astăzi a semnat un proiect extrem de important pentru județul Suceava, în asociație cu Consiliile Județene Bistrița și Mureș, pentru realizarea a aproape 200 km de piste de bicicletă. Gheorghe Flutur a spus că proiectul are o valoare totală de 40,7 milioane de euro, din care aproape 16 milioane de euro pentru județul Suceava. Semnarea acestui contract finanțat prin PNRR a avut loc în prezența premierului Nicolae Ciucă și a ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și a Administrației, Cseke Attila.

„În județul Suceava avem în parteneriat 20 de primării. Traseul pornește din frontiera cu Ucraina, de la Brodina, apoi Vicovu de Sus şi urmăreşte o serie de rute cultural-turistice, printre care se află trei dintre cele mai importante mănăstire ale Bucovinei, mănăstirile Putna, Suceviţa, Moldoviţa, localităţi incluse în rutele gastronomice (Fundu Moldovei – Ţinutul Huţulilor), localităţi cu produse tradiţionale din Bucovina (Câmpulung Moldovenesc), gospodării tradiţionale (Brodina şi Ciocăneşti), staţii de cale ferată (Putna, Câmpulung Moldovenesc, Mestecăniş, Vatra Dornei şi Poiana Stampei) și se suprapune în proporție de 71% cu Via Transilvanica”, a spus Gheorghe Flutur.

El a ținut să mulțumească celor două Consilii Județene din Bistrița și Mureș pentru că sunt partenere în acest proiect și pentru încrederea de a alege Consiliul Județean Suceava ca lider de proiect. „Avem la dispoziție 3 ani de zile pentru realizarea acestui proiect care, din punctul meu de vedere, înseamnă încurajarea unui noi forme de turism: turismul pe bicicletă. Acesta înseamnă mai multă sănătate și înseamnă punerea în valoarea a peisajului și a obiectivelor turistice ale Bucovinei.

Astăzi, la Târgul de Turism de la București, voi prezenta printre prioritățile județului Suceava și ruta de aproape 200 km de piste de bicicletă din contractul proaspăt semnat, care se adaugă celor peste 600 km de trasee de mountain bike amenajate în județul Suceava”, a încheiat Gheorghe Flutur.