Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur a felicitat orașul Salcea pentru că este prima localitate suceveană care intră în Schengen. Prezent astăzi la Sărbătoarea Recunoștinței de la Salcea, Gheorghe Flutur a spus că duminică prima cursa de zbor Schengen fără control al Poliției de Frontieră va fi la 9:45 de la Milano la Salcea. „În felul acesta de duminică vom circula la fel de simplu în 27 de țări europene ca și cum am zbura la București sau la Cluj. Orașul Salcea este poarta de intrare în Europa și în lume pe calea aerului și în felul acesta Europa vine mai repede în Bucovina și Bucovina merge mai repede în Europa”, a declarat Flutur. El a anunțat că duminică va fi prezent la Aeroportul de la Suceava pentru a aștepta zborul de la Milano.

